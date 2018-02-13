بهره برداری از ۳ دستگاه جدید در بیمارستان قائم (عج) فیروزآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد در این مراسم که با حضور جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد و خاطره شهدا، گفت: سی تی اسکن بیمارستان قائم (عج) این شهرستان بیش از ۱۰ سال است که در این زمینه فعالیت و خدمات دهی دارد، اما این دستگاه دو اسلایس بوده و کیفیت تصویربرداری مطلوبی نیز نداشت، اما از حدود یک سال گذشته، اقدام به تعویض و جایگزینی دستگاه مطلوب تری کرده ایم.

دکتر خدابخش چگینی با معرفی خدمات دستگاه سی تی اسکن جدید، ادامه داد: این دستگاه، ۱۶ اسلایس به مبلغ ۲۵ ملیارد ریال خریداری و به بهره برداری رسیده است و به طور میانگین، روزانه به بیش از ۳۰ بیمار خدمات رسانی می کند.

او در مورد دستگاه ماموگرافی به عنوان دیگر خدمت این بیمارستان نیز، گفت: یکی از شایع ترین سرطان ها در دنیا و نیز در کشور ما و به تبع همین آمار در این شهرستان، سرطان سینه است و دومین علت مرگ و میر در دنیا نیز سرطان اعلام شده است که همین امر اهمیت توسعه اقدامات تشخیصی در این زمینه را ضروری تر می سازد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد گفت: این دستگاه ماموگرافی به مبلغ ۵۵۰ ملیون تومان خریداری شده و یکی از بهترین راه های تشخیصی سرطان سینه است، چرا که تشخیص به موقع و زودرس در هر بیماری، بهترین راه درمان محسوب می شود.

او همچنین در خصوص دستگاه تراکم سنجی استخوان که به مبلغ ۳۳۰ ملیون تومان خریداری شده است، ادامه داد: با توجه به اینکه، استخوان ها در هر سنی به خاطر بیماری و به طور طبیعی در سنین بالای ۵۰ سال، تراکم و قوام خود را از دست می دهد، دستگاه تراکم سنجی استخوان، می تواند در تشخیص زودرس بیماری های استخوانی کمک شایانی به فرد کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان فیروزآباد افزود: همه این سه دستگاه با واگذاری به بخش خصوصی و با تعرفه دولتی، برای ارائه خدمت به شهروندان و مردم منطقه، در اختیار بیمارستان قرار گرفته است.

ابراهیم استوار میمندی فرماندار شهرستان نیز در ادامه با گرامیداشت دهه پر فروغ فجر، ضمن سپاس از خدمات تیم بهداشت و درمان شهرستان، گفت: این حق مسلم مردم است و تمامی کسانی که این بستر را برای رفاه حال بیماران فراهم می کنند، شایسته تقدیر هستند.