به گزارش خبرگزاری مهر؛ در طول برپایی چهار روزه همایش قلب و عروق، سخنرانان داخلی و خارجی از کشورهای مختلف دنیا در ابعاد متنوع به ارائه آخرین و نوین ترین دستاوردهای علمی در قالب مقالات و میزگرده ای پزشکی خواهند پرداخت.

بیست و سومین کنگره انجمن قلب و عروق ایران، دوازدهمین کنگره انجمن جراحان قلب ایران، دهمین کنگره انجمن اکوکاردیوگرافی ایران، یازدهمین کنگره بیهوشی قلب ایران، اولین کنگره انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران، اولین کنگره انجمن نارسایی قلب ایران، ششمین کنگره انجمن پرستاران قلب ایران، دهمین کنگره انجمن تکنولوژی گردش خون ایران، دهمین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران، این دوره با همکاری و مشارکت اعضای انجمن های مذکور در تاریخ ۸ تا ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۶در مرکز همایش‌های قلب و عروق واقع در مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران برگزار می شود.

مهلت ثبت نام آنلاین با تخفیف ویژه در ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران تا دوشنبه ٣٠ بهمن ماه ٩٦ است؛ گروههای مختلف مرتبط با بیماریهای قلبی، متخصصان قلب و عروق ، جراحان قلب ، بیهوشی قلب و عروق ، پرستاران، فیزیوتراپی شاخه قلب و ریه و همچنین تکنولوژی گردش خون به وبسایت www.2018ijcc.iha.org.ir مراجعه فرمایند.

طبق تدارک انجام شده پیش بینی می‌شود در این همایش بالغ بر ۶۰ میهمان خارجی از کشورهای آمریکا ، انگلیس ، ایتالیا ، اسپانیا ، فرانسه ، آلمان ، سوئیس ، کانادا ، برزیل ، کویت ، امارات و ژاپن حضور خواهند داشت.