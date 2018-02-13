چهارمین جشنواره گل نرگس سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، حمیدرضا دوست‌محمدی از برگزاری چهارمین جشنواره گل نرگس در سمنان خبر داد و بیان کرد: این جشنواره با هدف احیاء و ترویج میراث طبیعی شهر سمنان و با رویکرد معرفی میراث اجتماعی منطقه و قابلیت این شهرستان در تولید گل نرگس، افزایش شادابی و نشاط در مردم برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره ساعت ۹ صبح پنج شنبه هفته جاری از امامزاده پیر علمدار سمنان به عنوان مرکز مذهبی متصل به تاریخ اجتماعی سمنان آغاز شده و با پیاده روی در طبیعت بکر و کوچه باغ‌های شهر سمنان و معرفی مراکز تولیدات محصولات بومی این شهر از جمله گل نرگس، ادامه پیدا می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سمنان بازدید از سیستم آب پخش کن سمنان با قدمتی ۷۰۰ ساله و دژ چرمنه به عنوان منطقه استقرار هسته اولیه شهر را از دیگر برنامه‌های این جشنواره عنوان کرد و ابراز داشت: عرضه سوغات و صنایع دستی استان سمنان، برگزاری کارگاه زنده تولید صنایع دستی، عرضه آش و خوراک های محلی و پیاز گل نرگس، اجرای برنامه های شاد و متنوع از جمله برنامه‌های این جشنواره یک روزه خواهد بود.

دوست‌محمدی در ادامه تصریح کرد: گل نرگس به صورت خودرو در کنار جویبارها و باغات سمنان مورد توجه مردم محلی قرار دارد به نحوی که گلدان‌های خاصی را نیز برای آن طراحی کرده اند تا بتوانند پیازهای نرگس را در فضای مشبک آن بکارند تا بیرون آمدن سرشاخه های نرگس در اندازه های مختلف از این سفال، زیبایی فضا را دو چندان کند.

وی افزود: گل نرگس در فصل زمستان می روید و بهترین زمان برای مشاهده نرگس زارهای سمنان اوایل زمستان تا اواسط این فصل است.