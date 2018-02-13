تعداد معتادان استان کرمانشاه ۱ درصد کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمشیری امروز سه شنبه در کارگاه منطقه ۴ کشوری ویژه سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها که با حضور مسئولین و کارشناسان توسعه مشارکت های مردمی برگزار شد، ابراز داشت: استان کرمانشاه با ۹۲ سمن فعال در حوزه مواد مخدر در ۱۴ شهرستان، ۳۲ بخش و شهر با ۸۶ دهستان ارائه خدمت می کنند.

وی افزود: موضوع مواد مخدر و روان گردان ها به عنوان بحران چهارم و بزرگ ترین منکر عصر حاضر و نوع جدید بردگی در دنیای مدرن، سبب شده که بیش از ۱۷۰ کشور در جهان با این معضل دست و پنجه نرم کنند.

شمشیری خاطر نشان کرد: براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد بالغ بر ۲۴۸ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال در جهان یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر یا روان گردان ها اقدام کرده اند که از این تعداد ۲۹ میلیون نفر درگیر مواد مخدرهستند.

وی در ادامه گفت: نیروهای بیگانه غربی به سرکردگی آمریکا که با شعار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر وارد افغانستان شدند، خود از عوامل رشد سرسام آور تولیدمواد مخدر بوده و اندک زمانی پس از این حضور اشغالگرانه مشخص شد که یکی از دسیسه های آنها از این تجاوز، باز کردن جبهه جدیدی جهت افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران بوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه تصریح کرد: میانگین مرگ و میر با مصرف مواد مخدر در سالهای اخیر حداقل ۱۰ نفر روزانه اعلام شده است و هزینه های پزشکی زیادی را نیز بر جوامع تحمیل کرده است.

وی همچنین ابراز داشت: بر اساس شاخص ها سالیانه بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه و خسارت برای امر مبارزه با مواد مخدر بر اقتصاد کشور تحمیل می شود.

شمشیری بیان داشت: متاسفانه امروز سیستم مواد مخدر تلاش می کند با نفوذ از درب منازل، خوابگاهها و مراکز دانشگاهی، مدارس و محیط های کاری اعم از صنعتی، کارخانجات و پادگانها به سوی تک تک افراد رفته و در صدد جذب یک نفر جدید بوده تا بر جمعیت آمار معتادان اضافه کند.

وی گفت: بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶، کشفیات تریاک در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۲۶ تن بوده که از این میزان ۷۵ درصد آنرا جمهوری اسلامی کشف کرده است.

وی عمده مواد کشف شده را تریاک عنوان کرد و افزود: بیش از ۲.۷ تن از کشفیات امسال نیز اختصاص به تریاک دارد.

شمشیری خاطر نشان کرد: خوشبختانه طی امسال مصرف مواد صنعتی و شیشه در استان کرمانشاه سیر نزولی داشته است.

شمشیری از انهدام ۷ باند تولید شیشه در سالجاری خبر داد و افزود: با آگاهسازی مردم از خطرات ویرانگر مواد مخدر می توان در کاهش گرایش مردم به مصرف این مواد نقش بسزایی را ایفا کرد.

به گفته شمشیری طی امسال ۶ هزار و ۳۰۰ نفر قاچاقچی، خرده فروش مواد مخدر، معتاد و ... دستگیر شدند و همچنین ۴۷ باند تهیه و توزیع انواع مواد مخدر منهدم شدند.

وی در ادامه از کاهش چشمگیر معتاد در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: سالهای گذشته استان ما ۱ درصد از میانگین کشوری بالاتر بود اما خوشبختانه با فرهنگسازی انجام شده در حال حاضر از میانگین کشوری ۱ درصد پایین تر هستیم.