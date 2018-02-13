مجلس با افزایش پلکانی قیمت بنزین در سال ۹۷ مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷، پیشنهاد یکی از نمایندگان درباره افزایش پلکانی قیمت بنزین در سال آینده مطرح شد اما به تصویب مجلس نرسید.

در این پیشنهاد که توسط محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نماینده مردم بافق ارائه شد، آمده بود که «در سال آینده قیمت بنزین تا سقف ۸۰ لیتر مصرف در ماه افزایش نیابد و به نرخ سال ۹۶ محاسبه شود، اما بالاتر از این میزان به صورت پلکانی تا سقف ۳۰ درصد افزایش یابد»؛ جزئیات افزایش پلکانی نرخ بنزین نیز تا سقف مشخص به دولت تفویض اختیار شده بود.

مخالفان این پیشنهاد به موضوع تاثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت عمومی کالاها و خدمات، مشخص نبودن نوع خودروها و میزان مصرف بنزین در آنها و نیز آماده نبودن جامعه برای پذیرش افزایش قیمت بنزین اشاره کردند و موافقان نیز به ضرورت برقراری عدالت میان خودروهای پرمصرف و کم مصرف و نیز توجه به حقوق روستائیان و اقشار کم درآمد (بابت یارانه سوخت) تاکید داشتند.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به نمایندگی از دولت و در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: ۴ سال است که قیمت بنزین افزایش نیافته و اگر سال بعد نیز افزایش نیابد، در سال بعد از آن انتخابات مجلس و بعد ریاست جمهوری را خواهیم داشت؛ همچنین امکان نخواهد داشت که تا پایان برنامه ششم، به قیمت فوب خلیج فارس دست یابیم.

اما کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه مجلس مخالف هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده است، با این پیشنهاد مخالفت کرد.

در نهایت این پیشنهاد با ۶۹ رای موافق، ۱۳۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن با مخالفت نمایندگان مواجه شد و به تصویب نرسید.

در جلسه امروز همچنین پیشنهاد دیگری از سوی هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم اسفراین درباره وضع عوارض مصرف بنزین بالاتر از الگوی مصرف مطرح شد که به اعتقاد پیشنهاد دهنده منجر به تقویت حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا می شود.

این پیشنهاد نیز با ۶۹ رای موافق، ۱۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.