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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

مدیرکل هواشناسی بوشهر:

گرد و غبار در آسمان استان بوشهر/ سرعت وزش باد از فردا کم می‌شود

گرد و غبار در آسمان استان بوشهر/ سرعت وزش باد از فردا کم می‌شود

بوشهر - مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به وقوع پدیده گرد و غبار در آسمان استان بوشهر، گفت: سرعت وزش باد از فردا کم می‌شود.

نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده وزش باد شدید جنوب شرقی بخصوص بر روی دریا و در سواحل استان است که به سبب آن طی امروز و فردا خلیج‌فارس و سواحل استان مواج و متلاطم خواهد بود.

وی اضافه کرد: به سبب وزش باد شدید، بروز پدیده گردوخاک و کاهش دید پیش بینی می‌شود و طی این مدت بارش‌ پراکنده‌ باران در برخی ساعات دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود از فردا از سمت شمال استان جهت باد به تدریج به سمت شمال غربی تغییر یافته و سرعت باد نیز کاهش یابد.

وی ادامه داد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان بوشهر ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک و در برخی نقاط گاهی همراه با بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

شفیع‌خدایی افزود: جهت باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۲۰ تا ۵۴ گاهی بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت از ظهر فردا در شمال و مرکز استان بتدریج شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: در این مدت ارتفاع موج در سواحل شمالی و مرکزی استان ۱۵۰ تا ۳۰۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۷۰ سانتیمتر، از ظهر فردا در همه سواحل استان بتدریج ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 4226774

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