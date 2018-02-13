فعالیت های ورزشی باید با استفاده از روش های صحیح علمی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حیدر صفرپور، سرپرست هیات پزشکی ورزشی استان فارس در دیدار با قائم مقام سازمان صداو سیمای مرکز فارس با تبریک به فرارسیدن بهار شکوهمند انقلاب اسلامی، به نقش مهم رسانه ها در جامع کنونی اشاره کرد و افزود: حضور رسانه ی با ارزش ،معتبر و صاحب سبکی چون صدا و سیمای مرکز فارس که خود برگ زرینی است از افتخارات فارس در توسعه استان،توانسته بیش از گذشته باعث انعکاس رویدادهای مهم و مسائل تاثیرگذار در جامعه شود.

وی با بیان اینکه یکی از مصادیق مهم امروز، اهتمام جدی تمام دستگاه ها برای مواجهه با چالش های جنگ نرم است، تصریح کرد: مسلما یکی از راهکارهای جدی مقابله، فرهنگ سازی صحیح از باب آشنایی جامعه ، جوانان و خانواده ها با مخاطرات موجود و اتخاذ رویکردهای مناسب برای مصون ماندن از این آسیب هاست که با حضور پررنگ رسانه ها می توان نقش تعیین کننده ای را در این زمینه ایفا کرد.

سرپرست هیات پزشکی ورزشی استان فارس در بخشی از سخنان خود به اصول صحیح ورزش اشاره کرد و اظهار داشت: همه به فعالیت های ورزشی معتقد هستند ولی ما معتقدیم که فعالیت های ورزشی باید از مسیر علمی خودش انجام گیرد و آنگاه می توان به آن ورزش سلامت محور گفت، در غیر این صورت همان ورزش مضر است و باعث آسیب می شود که سلامت را به خطر می اندازد.

صفرپور به تغییر سبک زندگی که امروزه آفت تمام جامعه بشری شده است اشاره و عنوان کرد: با وجود اینکه شاهد پخش برنامه های متعدد و متفاوتی از صدا و سیما در حوزه ورزش و سلامت بودیم اما با نقش محوری که رسانه ملی دارد با ایجاد زمینه لازم و بستر سازی مناسب با تعامل و مشارکت دوطرفه می توانیم با فرهنگ سازی بیش از پیش جامعه را به سمت افزایش فعالیت های بدنی سوق دهیم.

وی به حضور مثبت کارشناسان و متخصصین خبره حوزه علوم ورزشی و پزشکی در برنامه ها اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ ورزش و سلامت نیاز به یک هم افزایی بین دستگاهی در استان دارد و شروع یک فعالیت بسیار خوب است ولی حفظ و استمرار آن مهم تر است، اما موضوعی که مطرح است ما در شروع ها خوب عمل می کنیم ولی در حفظ و استمرار آن دچار ضعف و مشکل هستیم.

سرپرست هیات پزشکی ورزشی استان فارس در ادامه به ماهیت متفاوت هیات پزشکی ورزشی با سایر هیات های ورزشی اشاره کرد و افزود: سایر هیات ها برنامه های تخصصی خودشان را دارند اما هیات پزشکی ورزشی تنها هیاتی هست که با تمام جامعه ورزش در ارتباط است و تنها مرجع مراجعه کننده تمام ورزشکاران می باشد.

صفرپور با بیان اینکه از زمانی که توفیق خدمتگراری در هیات پزشکی ورزشی پیدا کردیم چراغ راهی برای خودمان ترسیم کردیم که اهداف بلند مدت و کوتاه مدت هیات را تبیین میکند و تصریح کرد: با این چشم انداز که هیات پزشکی ورزشی پشتیبان ورزش قهرمانی و حامی سلامت همگانی است، چتر حمایتی خود را بر سر تمام جامعه ورزش استان گستردیم.

وی ادامه داد: پشتیبانی ورزش قهرمانی را با این هدف دنبال کردیم که تمام ورزشکاران حرفه ای استان مانند پهلوان امید نوروزی، سعیدرضاکیخا ، محمدعلی گرایی و دیگر ورزشکاران حرفه ای و تمام تیم ها و باشگاه های ما که در لیگ های برتر و معتبر کشور فعالیت می کنند تحت حمایت همه جانبه ما قرار دارند و از سمت دیگر در حیطه تحقق رویکرد سلامت همگانی که خود را حامی سلامت همگانی می دانیم مثلا در حوزه آموزش تقریبا در یک سال گذشته بیش از ۶۰۰ ساعت دوره آموزشی را با عناوین مختلف برای تمام اقشار جامعه برگزار کردیم.

سرپرست هیات پزشکی ورزشی استان فارس به خدمات کارآمد هیات پزشکی پزشکی استان فارس اشاره کرد و خاطرنشان کرد: زمینه ارائه خدمات متنوع و کارآمدی در کمیته های مختلف از جمله آموزش، تغذیه، پژوهش، درمان ، توانبخشی، روانشناسی ورزشی،خدمات درمانی، بانوان و غیره ... در هیات پزشکی ورزشی فراهم است که شخص ورزشکار از بدو ورود به ورزش و تا زمانی که به انجام فعالیت های ورزشی مشغول است از حمایت این هیات برخوردار است.

صفرپور با بیان اینکه فارس در پزشکی یکی از قطب های کشور است، اظهارداشت: در ورزش استان چهره های زیادی داشتیم که در سطح ملی و بین المللی مطرح بوده و دارای مقام می باشند و استان فارس این قابلیت، توانمندی و پتانسیل را دارد که در عرصه پزشکی ورزشی هم قطب کشور شود و خدماتی را به تمام کشور ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه پتانسیل و توانمندی های فراوانی در هیات پزشکی ورزشی و دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد که با کارشناسان مجرب و دارای صلاحیت در برنامه های مختلف حضور پیداکنند تا اطلاعات کافی و مورد نیاز جامعه را انتقال دهند، افزود: تلاش ما براین بوده که نگاه مردم را به سمت و سوی فعالیت های بدنی مبتنی بر اصول علمی سوق دهیم و اینجاست که رسانه ها نقش تعیین کننده ای دارند، چه رسانه های نوشتاری و هم رسانه های گفتاری و دیداری می توانند همراهان بسیار خوبی برای انتقال دانش های موجود و به روز پزشکی ورزشی به جامعه باشند.

سرپرست هیات پزشکی ورزشی استان فارس با بیان اینکه ورزش امروز هم فرصت است و هم تهدید، تصریح کرد: فرصت از این باب که می تواند سبک زندگی مارا به صورت صحیح شکل دهد، و تهدید از این باب که با اطلاعات غلطی که در بعضی از مواقع داده می شود و شیوع مکمل های غیرمجازی که اثرات سو دارد بزرگترین تهدید برای جامعه می باشد و این نیاز وجود دارد که فرهنگ سازی از طریق رسانه ها در حوزه ورزش انجام شود تا مردم از اثرات مضر خیلی از این مکمل های غیرمجاز آشنا شوند.

صفرپور معتقد است که در عمده مواقع ضعف آگاهی و اطلاع رسانی کافی باعث شده که خیلی از خانواده و جوانان دچار معضل شوند و اگر ما بتوانیم این مسیر اطلاع رسانی را تقویت کنیم می توانیم در مرحله بعدی از مسیرهای قانونی با آن هایی که قانون گریزند و تخلف می کنند برخورد کنیم.

وی به این نکته هم اشاره کرد که اطلاع رسانی باید از منابع علمی و معتبر انجام شود تا مخاطب با یک دوگانگی روبه نشود و بتواند تصمیم درست را در انجام فعالیت های ورزشی بگیرد و این رسالت رسانه هاست تا با روشنگری ، چراغ راهی باشند برای پیشرفت جامعه ورزش استان و در پایان اظهار کرد: ضرورتی که باید به آن به درستی پرداخته شود ، معرفی مراجع ذیصلاح در تجویز نسخه های ورزشی سلامت محور است تا مردم از سردرگمی خارج شوند.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز فارس هم در این دیدار ضمن خوش آمدگویی و تبریک به مناسبت فرارسیدن بهار شکوهمند انقلاب اسلامی، گفت: امروزه روابط عمومی در سازمان از جایگاه مهمی برخورداراست و به عنوان پیشانی آن سازمان و یک واحد مهم ایفای نقش می کند.

حسین حقایقی با بیان اینکه متاسفانه در برخی از سازمان ها و ادارات ساختار روابط عمومی به خوبی ایجاد نمی شود، افزود: نقش روابط عمومی که بسیار مهم است به نحو احسنت ایفا نمی شود و این خلاء به وضوع احساس می شود و این باعث کم رنگ شدن انعکاس فعالیت های آن سازمان می شود.

وی معتقد است: تمام افرادی که در ادارات و سازمان ها کار می کنند چه مسئولین و چه کارمندان باید اول با نگاه توسعه استان به فعالیت مشغول باشند و این روابط عمومی است که باید با برخورداری از اطلاعات کافی، مدیر ساختار و سازمان خود بوده و با تلاش و کوشش، همگرایی و هم افزایی بین دستگاهی را به بهترین شکل ممکن برای توسعه جامعه و استان داشته باشد.

قائم مقام صدای و سیمای مرکز فارس با گله مندی از روابط عمومی برخی سازمان ها که به خوبی با ساختار رسانه ملی در استان و مدیران قسمت های مختلف آشنا نیستند، اظهار داشت: روابط عمومی باید از اطلاعات کافی و بالایی برخوردار باشد و با رصد تمام وقت رسانه ها،جامعه و فضای مجازی بتواند جوابگوی افکار و مطالب منعکس شده در ارتباط با سازمان خود باشد.

حقایقی در ادامه به نقش مهم رسانه ها اشاره کرد و تصریح کرد: نقش رسانه ها در جامعه بسیار تاثیرگذار است و اگر مدیران ما بدانند که از بستر رسانه می توان در راهبرد اهداف سازمان استفاده فراوان ببرند، هیچگاه از آن غافل نمی شوند و با اهمیت دادن، آن را در اولویت برنامه های خود قرار می دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود و ساختار مهم هیات پزشکی ورزشی اشاره و عنوان کرد: هیات پزشکی ورزشی استان فارس با متخصصان و کارشناسان خبره ای که در اختیار دارد می تواند رسانه ملی در استان را در پخش برنامه های مختص این حوزه یاری دهد تا این رسانه بتواند بهترین برنامه کارآمد و آموزنده را به مخاطبین ارائه دهد.

قائم مقام صداو سیمای مرکزفارس،گفت: رسانه ملی در استان از شعارها و پیام های سازنده و کارشناسی شده هیات پزشکی ورزشی در تمام حوزه ها استقبال می کند و آن را از طریق رادیو و تلوزیون پخش خواهد کرد مخصوصا رادیو که بسیار رسانه گفتمان محوری است و می تواند تاثیر بسزایی در سبک زندگی شهروندان داشته باشد.

حقایقی در پایان به بخش سلامت همگانی اشاره کرد و افزود: نکات این حوزه بسیار حائز اهمیت است و باید فرهنگ ورزش در فضای عمومی را در بین مردم گسترش بدهیم و در واقع یکی از کارهای که باید در جامعه رخ دهد ایجاد روحیه امید و نشاط است که بخشی از آن با ورزش اتفاق می افتد.