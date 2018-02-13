مدیر روابط عمومی آستان قدس رضوی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضوی کیا با حکم معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی به عنوان مدیر روابط عمومی این آستان منصوب شد.

وی مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد و رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد را در کارنامه کاری خود دارد.