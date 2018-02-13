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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

دومین دوره المپیاد هفت‌خوان مهارت‌های شغلی شرکت برق آغاز شد

دومین دوره المپیاد هفت‌خوان مهارت‌های شغلی شرکت برق آغاز شد

بوشهر - در آیینی با حضور معاون استاندار بوشهر، دومین دوره المپیاد هفت‌خوان مهارت های شغلی شرکت برق آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر صبح سه‌شنبه در این مراسم گفت: در این المپیاد ۱۱۷ نفر از پرسنل شرکت برق از نقاط مختلف استان در حوزه های بهره برداری، مهندسی و حوزه مشترکین با هم به رقابت می پردازند.

امرالله پاراد ادامه داد:  بر این اساس ۵۲ نفر در حوزه بهره برداری،  ۳۹ نفر در حوزه مشترکین، ۱۳ نفر در حوزه طراحی و ۱۳ نفر هم در حوزه نظارت با هم رقابت می کنند.

وی بیان کرد: هدف از این المپیاد ایجاد شور و نشاط و هیجان در بین همکاران و محک زدن آموزش های ارائه شده به پرسنل است، یکی از وظایف مهم این شرکت، آموزش است و در این المپیاد، آموزش های ارائه شده مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر بیان داشت: این شرکت در رقابت های المپیاد مهارتی منطقه ای در حوزه مشترکین و بهره برداری رتبه دوم را در بین ۷ شرکت شرکت کننده در المپیاد کسب کرد.

پاراد گفت: سایت آموزشی شرکت برق استان افتتاح شده و با تکمیل سایت آموزش، سطح المپیاد را تغییر دادیم و به سه حوزه مهندسی، بهره برداری و مشترکین تبدیل شد در حالی که در سال اول فقط رقابت در حوزه بهره برداری بود.

کد مطلب 4226787

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