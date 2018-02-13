به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر صبح سه‌شنبه در این مراسم گفت: در این المپیاد ۱۱۷ نفر از پرسنل شرکت برق از نقاط مختلف استان در حوزه های بهره برداری، مهندسی و حوزه مشترکین با هم به رقابت می پردازند.

امرالله پاراد ادامه داد: بر این اساس ۵۲ نفر در حوزه بهره برداری، ۳۹ نفر در حوزه مشترکین، ۱۳ نفر در حوزه طراحی و ۱۳ نفر هم در حوزه نظارت با هم رقابت می کنند.

وی بیان کرد: هدف از این المپیاد ایجاد شور و نشاط و هیجان در بین همکاران و محک زدن آموزش های ارائه شده به پرسنل است، یکی از وظایف مهم این شرکت، آموزش است و در این المپیاد، آموزش های ارائه شده مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر بیان داشت: این شرکت در رقابت های المپیاد مهارتی منطقه ای در حوزه مشترکین و بهره برداری رتبه دوم را در بین ۷ شرکت شرکت کننده در المپیاد کسب کرد.

پاراد گفت: سایت آموزشی شرکت برق استان افتتاح شده و با تکمیل سایت آموزش، سطح المپیاد را تغییر دادیم و به سه حوزه مهندسی، بهره برداری و مشترکین تبدیل شد در حالی که در سال اول فقط رقابت در حوزه بهره برداری بود.