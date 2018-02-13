کارت شناسایی جدید ایثارگران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدعلی شهیدی در جلسه شورای معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن رونمایی از «کارت جدید شناسایی ایثارگران» با تقدیر از حضور گسترده ملت شریف ایران به ویژه ایثارگران در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ایثارگران کشورمان فداکاری‌های بسیار زیادی برای پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن انجام داده‌اند و امروز افتخار ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمت به این عزیزان است.

وی افزود: در روز پس از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شاهد رونمایی از کارت‌های جدید شناسایی ایثارگران هستیم و امیدواریم این اقدام به تسهیل خدمات‌رسانی به این عزیزان منجر شود و این کارت‌ها تا پایان امسال در اختیار ایثارگران قرار می‌گیرد. کارت‌های شناسایی ایثارگران در سال ۱۳۸۵ در ۳ عنوان خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان طراحی و توزیع‌شده بودند و تا سال ۱۳۹۰ دارای اعتبار بودند و پس از مصوبه دولت برای تجمیع این کارت‌ها در کارت‌های ملی، اعتبار این کارت‌ها توسط شورای عالی اداری تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید شد.

نماینده ولی فقیه با اشاره به طرح تجمیع کارت‌های ایثارگری گفت: این کارت‌ها از نظر ظاهر، ابعاد و رنگ دارای شکل واحد هستند و شناسایی خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان از طریق ۳ لوگوی متفاوتی که بر روی این کارت‌ها درج می‌شود امکان‌پذیر است.

معاون رییس جمهور افزود: این کارت‌ها دربردارنده اطلاعات و مشخصات هویتی ایثارگری هستند و در پشت کارت نیز مشخصات منسوبین ایثارگر درج می‌شود. همچنین ضرایب امنیتی لازم برای این کارت‌ها در نظر گرفته شده است و امکان دریافت خدمات مختلف و دریافت اطلاعات فردی از طریق کارت وجود دارد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص نحوه ثبت‌نام و دریافت این کارت‌ها گفت: تاکنون حدود ۴۸۰ هزار نفر از ایثارگران با مراجعه به اداره ارتباطات و مراجعات (هاتف) بنیاد شهید و امور ایثارگران محل دارای پرونده در سامانه خدمات الکترونیک ایثار (isaarit.isaar.ir) ثبت‌نام کرده‌اند و می توانند پس از ورود به این سامانه برای ثبت‌نام دریافت کارت ایثارگری اقدام کنند و تا ۲۲ اسفندماه و روز بزرگداشت شهدا کارت‌های خود را از طریق پست دریافت کنند.

وی افزود: سایر ایثارگران معزز که تاکنون در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند باید یک بار به اداره ارتباطات و مراجعات (هاتف) بنیاد شهید و امور ایثارگران محل دارای پرونده مراجعه کنند و پس از ثبت‌نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور در سامانه خدمات الکترونیک، درخواست دریافت کارت ایثارگری را ثبت کنند. پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۳۳ هزار نفر از ایثارگران شامل خانواده معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بالای ۲۵ درصد در اجرای این طرح کارت جدید ایثارگری را دریافت کنند.



