مخالفت «حشد الشعبی» با حضور نظامیان آمریکایی در شهرهای سنی نشین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «کریم النوری» یکی از فرماندهان حشد الشعبی اعلام کرد که درخواست برخی جریان های سیاسی برای استقرار نظامیان آمریکایی در شهرهای سنی نشین در عراق به معنای قانونی کردن اشغال خاک عراق است.

وی تأکید کرد که جریان ها و احزاب سیاسی حق ندارند در خصوص تحرک نیروهای مسلح عراق تصمیم گیری کنند یا درخواستی برای انتقال نیروهای خارجی به مناطقی از خاک عراق داشته باشند زیرا این مسأله فقط به فرماندهی کل نیروهای مسلح یعنی «حیدر العبادی» مربوط می شود.

وی با انتقاد از درخواست برخی جریان های سیاسی برای حضور نظامیان آمریکایی در شهرهای سنی نشین گفت که این جریان ها به دنبال قانونی کردن مسأله اشغال خاک عراق به وسیله نظامیان آمریکایی هستند.

پیشتر روزنامه الاخبار گزارش داده بود که «اتحاد قوای عراقی» (اتحاد القوی العراقیة) تصمیم دارد طی درخواستی رسمی از آمریکایی ها بخواهد مسئولیت تأمین امنیت انتخابات در استان های سنی نشین عراق را برعهده بگیرند و به جای نیروهای الحشد الشعبی نیروهای مبارزه با تروریسم در این استان ها مستقر شوند.

این در حالی است که النوری تأکید کرد که این جریان های سیاسی می دانند که جبهه مقاومت در عراق تا چه حد برای اخراج آمریکایی ها از عراق فداکاری کرده است و یادآور شد که نیروهای حشد الشعبی در شهرهای سنی نشین حضور نداشته اند بلکه در خارج از این شهرها مسئولیت تأمین امنیت را برعهده داشته اند.