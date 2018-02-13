انتقال مطب پزشکان از مرکز شهر اردبیل نیازمند مشارکت ادارات است

قدرت اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چرا طرح جابه‌جایی مطب پزشکان از مرکز شهر اردبیل با هدف کاهش ترافیک انجام نمی‌شود، تصریح کرد: در میدان سرچشمه اغلب مطب‌ها ملک شخصی است و نمی‌توان به اجبار پزشک را به مکان دیگر منتقل کرد.

وی افزود: از سویی پروانه فعالیت از سوی نظام پزشکی صادر می‌شود و نمی‌توان در صدور پروانه نیز محدودیتی قائل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان متذکر شد: ساختمان پزشکان با هدف استقرار پزشکان احداث شده اما برای انتقال باید روش‌های تشویقی به کار گرفته شود.

اخوان اکبری تأکید کرد: علاوه بر این در خود سرچشمه لازم است شهرداری و سایر نهادها برای کاهش ترافیک مداخله کرده و به عنوان مثال تعداد پارکینگ را افزایش دهند.

وی افزود: علوم پزشکی به روند ارائه خدمات مطب‌ها نظارت دارد و به عنوان مثال استاندارد مطب‌ها در طرح ضربتی نظارتی ارزیابی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان متذکر شد: برخی مطب‌ها نیازمند تغییر است تا بتوانند به مراجعان خود به شکل مطلوب خدمات ارائه دهند.