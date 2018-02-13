سارق کارت های بانکی در مرودشت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کارت های بانکی و برداشت های غیرمجاز از این کارتها، موضوع بصورت ویژه در دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس فتا در بررسی های اولیه و تحقیقات به عمل آمده از شاکیان پرونده ها، متوجه شدند که همه این سرقت ها به یک شیوه وشگرد صورت پذیرفته و تمامی مالباختگان راننده وانت بار بوده اند.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با فرض سریالی بودن سرقت ها، موضوع را دنبال و با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی و تلاش های شبانه روزی و بهره مندی از شگردهای خاص پلیسی، موفق شدند سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی وی را دستگیر و به پلیس فتا انتقال دهند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: سارق طعمه خود را از بین رانندگان وانت بارها که از سطح سواد کمی برخوردار بودند انتخاب و به عنوان کارمند ادارات به بهانه ی جابجایی اسباب و وسایل، خودرو را با پیشنهاد مناسب کرایه می کرد و با اغفال راننده واخذ کارت بانکی و رمزآن به بهانه واریز کردن مبلغ کرایه در جلوی خودپردازها از خودرو پیاده و متواری می شد.

سرهنگ زراعتیان با اشاره به اینکه تا کنون ۷ نفر از مالباختگان که مبلغی بالغ بر۱۰۰میلیون ریال از کارت آنها توسط سارق برداشت شده است، خاطر نشان کرد: چنانچه افرادی به این شیوه از آنان سرقت شده است می توانند با مراجعه به پلیس فتا موضوع را پیگیری کنند.

سرهنگ زراعتیان در پایان به شهروندان توصیه کرد: برای واریز وجه به شماره کارت به هیچ وجه نیازی به ارائه رمز کارت و یا تحویل کارت نیست بنابراین مراقب باشید فریب شیادان و کلاهبرداران را نخورید.

وی همچنین به رانندگان توصیه کرد: از حمل وجابجایی مسافران وافرادی که کرایه بالاتری به شما پیشنهاد می کنند، اکیداًخودداری کنند.