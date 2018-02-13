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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۷

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری؛

هزاران اتاق فکرآمریکا به دنبال سست کردن بنیان خانواده درایران است

هزاران اتاق فکرآمریکا به دنبال سست کردن بنیان خانواده درایران است

کرمانشاه-نماینده مردم کرمانشاه درمجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه دشمن به دنبال تغییر سبک زندگی ما است گفت: هزاران اتاق فکر آمریکا درپی سست کردن بنیان خانواده در ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «تبیین و تحلیل دستاوردهای انقلاب اسلامی» امروز سه شنبه در سالن پروفسور شمسی پور دانشگاه رازی کرمانشاه و توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست آیت الله محمود محمدی عراقی، نماینده مردم  استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری به گوشه ای از دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: برخی از رشته‌های تاپ را به روی دانشجویان ما بسته اند و اجازه نمی‌دهند «ایرانی» در رشته‌های خاصی که کاربرد نظامی دارد، تحصیل کند و در موضوع هسته ای کار دشمن به جایی رسید که از روی عجز و ناتوانی، به ترور دانشمندان هسته‌ای ما روی آورد.

موفقیت های ایران در عرصه های علمی

نماینده مردم  استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری ایران اسلامی افزود: امروز رتبه دوم را در تولید علم سلول های بنیادی به ویژه سلول‌های بنیادی خونساز دارد و جوانان ما باید به خود ببالند.

آیت الله عراقی در ادامه به زلزله اخیر استان کرمانشاه اشاره کرد و بیان داشت: بیش از ۱۹۰۰ روستا در زلزله ۷.۳ ریشتری ویران و دچار خسارت شدند و این زلزله، وسیعترین زلزله ایران از نظر جغرافیایی بود. اما اکنون حجم عظیمی از روستاها تبدیل به کارگاه سازندگی شده است و خانه‌های جدید در حال احداث است و دنیا اگر انصاف داشته باشد باید این توفیقات را ببیند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دشمن با برنامه ریزی به دنبال گسست بین نسلی و تغییر سبک زندگی در جامعه ما است، گفت: هزاران اتاق فکر آمریکا به دنبال تحقق این هدف شوم و سست کردن بنیان خانواده است.

رشد آسیب‌های اجتماعی نگران کننده است

وی بیان داشت: معتقدم که ما در هیچ زمینه ای دچار بحران نیستیم اما رشد آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، ایدز و... نگران کننده است و در بحث عدالت اجتماعی نیز به عزم ملی و فرهنگ سازی نیاز داریم.

آیت الله محمدی عراقی نقطه قوت انقلاب اسلامی ایران را اتحاد مردم دانست و گفت: ملت متحد ایران اسلامی در ۲۲ بهمن، معجزه مردمی در خیابان‌ها خلق  کردند.

کد مطلب 4226798

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