هزاران اتاق فکرآمریکا به دنبال سست کردن بنیان خانواده درایران است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «تبیین و تحلیل دستاوردهای انقلاب اسلامی» امروز سه شنبه در سالن پروفسور شمسی پور دانشگاه رازی کرمانشاه و توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست آیت الله محمود محمدی عراقی، نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری به گوشه ای از دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: برخی از رشته‌های تاپ را به روی دانشجویان ما بسته اند و اجازه نمی‌دهند «ایرانی» در رشته‌های خاصی که کاربرد نظامی دارد، تحصیل کند و در موضوع هسته ای کار دشمن به جایی رسید که از روی عجز و ناتوانی، به ترور دانشمندان هسته‌ای ما روی آورد.

موفقیت های ایران در عرصه های علمی

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری ایران اسلامی افزود: امروز رتبه دوم را در تولید علم سلول های بنیادی به ویژه سلول‌های بنیادی خونساز دارد و جوانان ما باید به خود ببالند.

آیت الله عراقی در ادامه به زلزله اخیر استان کرمانشاه اشاره کرد و بیان داشت: بیش از ۱۹۰۰ روستا در زلزله ۷.۳ ریشتری ویران و دچار خسارت شدند و این زلزله، وسیعترین زلزله ایران از نظر جغرافیایی بود. اما اکنون حجم عظیمی از روستاها تبدیل به کارگاه سازندگی شده است و خانه‌های جدید در حال احداث است و دنیا اگر انصاف داشته باشد باید این توفیقات را ببیند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دشمن با برنامه ریزی به دنبال گسست بین نسلی و تغییر سبک زندگی در جامعه ما است، گفت: هزاران اتاق فکر آمریکا به دنبال تحقق این هدف شوم و سست کردن بنیان خانواده است.

رشد آسیب‌های اجتماعی نگران کننده است

وی بیان داشت: معتقدم که ما در هیچ زمینه ای دچار بحران نیستیم اما رشد آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، ایدز و... نگران کننده است و در بحث عدالت اجتماعی نیز به عزم ملی و فرهنگ سازی نیاز داریم.

آیت الله محمدی عراقی نقطه قوت انقلاب اسلامی ایران را اتحاد مردم دانست و گفت: ملت متحد ایران اسلامی در ۲۲ بهمن، معجزه مردمی در خیابان‌ها خلق کردند.