بهره برداری از ۵۰ جایگاه سی ان جی در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی نشست خبری میزان جایگاه های سی ان جی که در بهمن سال جاری به بهره برداری رسید را ٢٥ جایگاه اعلام کرد و گفت: تاکنون ٢٤٠٠ جایگاه سی ان جی در کشور مورد بهره برداری است که در سال آینده ٥٠ جایگاه نیز به بهره برداری می رسد.

وی افزود:٣٣جایگاه تک منظوره سی ان جی و همچنین ٣٣ جایگاه دو منظوره سی ان جی در حال ساخت و ٧٥ جایگاه نیز در حال راه اندازی است. به این ترتیب١٤١ جایگاه توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است.

این مقام مسوول با بیان اینکه هزینه دستمزد هر مترمکعب گاز برای بخش خصوصی ١٤٠تومان و برای بخش دولتی ٦٠تومان است، تصریح کرد:این تمایز یکی از دلایل ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

بر اساس گفته های قاسمی بیشترین میزان ظرفیت تامین و مصرف سی ان جی به ترتیب برای جایگاه های تهران،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد و فارس و کمترین تقاضا برای چابهار است.

وی اظهار داشت: بنزین را می توان ذخیره یا صادر کنیم، اما صادرات گاز به راحتی امکان پذیر نیست. این در حالی است که گاز یک مزیت نسبی برای ایران محسوب می شود که با توجه به تکمیل و توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی بی شک میزان تولید کشور افزایش می یابد که می تواند نقش جایگزین بنزین در سبد سوختی را به خوبی ایفا کند.

این مقام مسوول تعداد جایگاه های بنزین کشور را ۳۵۰۰ جایگاه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر روزانه ۲۲ میلیون مترمکعب به جایگاه های سی ان جی گازرسانی می شود که می توانیم دو برابر این میزان را نیز تامین کنیم.

قاسمی علت افتتاح جایگاه های جدید را افزایش دسترسی به جایگاه های سی ان جی اعلام کرد و افزود: باید به سمتی برویم که نصب ایستگاه های دولتی کاهش یابد. این در حالی است که در تبریز، خراسان و فارس میزان تقاضای مجوز برای احداث جایگاه سی ان جی با استفاده از سرمایه شخصی رو به افزایش است.

وی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه نظارتی بر تجهیزات استفاده شده در جایگاه های سی ان جی وجود دارد یا خیر، گفت: وظیفه نظارت بر کیفیت مخازن خودروها بر عهده وزارت کشور است، اما در بخش جایگاه و البته به صورت عمومی کیفیت تجهیزات استفاده شده در مخازن بالا است و بخشی از آنها نیز از کشورهای مطرح اروپایی وارد شده اند.

طبق گفته این مقام مسوول یک میلیون خودرو دیزلی در کشور وجود دارد که مصرف آنها در روز ۴۵ میلیون لیتر است که قرار است طی ۲ سال ۱۷ هزار اتوبوس گازسوز در این جمعیت دیزلی وارد شده و جایگزین شود. گفتنی است ۲۲ جایگاه مختص اتوبوسرانی تهران آماده بهره برداری است. البته تمرکز ما روی تاکسی ها و خودروهای سواری است.

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تغییرات قیمتی برای سی ان جی را در راستای ایجاد تقاضا مقطعی عنوان کرد و ادامه داد: کاهش قیمت سی ان جی و در ادامه ایجاد اختلاف بیشتر با قیمت بنزین در رشد و تحریک تقاضا بی اثر نیست اما کوتاه مدت است.