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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۷

المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی؛

ستار صید با رتبه ۷۷ اسپرینت به کار خود پایان داد

ستار صید با رتبه ۷۷ اسپرینت به کار خود پایان داد

سید ستار صید در رقابت های اسپرینت بازی های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی به رتبه هفتاد و هفتم دست یافت و نتوانست به مراحل بالاتر صعود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین رقابت نمایندگان ایران در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی سید ستار صید نماینده با تجربه کشورمان در رشته اسپرینت با کسب رکورد  ۳:۵۶.۰۸ در جایگاه ۷۷ قرار گرفت و از صعود به مرحله بعد بازماند. نمایندگان فنلاند، نروژ و روسیه در رتبه های اول تا سوم این بخش از بازی ها قرار گرفتند.

کاروان ایران با ترکیبی چهار نفره متشکل از سید ستار صید، محمد کیادربندسری، سمانه بیرامی و فروغ عباسی بازی های المپیک زمستانی شرکت کرده است.

بیست و سومین دوره بازیهای المپیک زمستانی که از ۲۰ بهمن به میزبانی پیونگ چانگ کره جنوبی آغاز شد و تا ششم اسفند ادامه دارد.

کد مطلب 4226807

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