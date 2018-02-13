تخلیه ساختمان ارتش حریم قلعه «فلک الافلاک» در اسفندماه سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین قاسمی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان و امیر تقی دریکوند فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در خصوص آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک خرم آباد و تخلیه کامل ساختمان ارتش گفتگو کردند.

امین قاسمی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در این دیدار گفت: خوشبختانه با رایزنی های صورت گرفته توسط استاندار لرستان با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و همچنین تعامل مسئولین لشکر ۸۴ پیاده و سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، گام های بسیار مهمی در راستای جهانی شدن اثر ارزشمند قلعه فلک الافلاک برداشته خواهد شد.

امیر دریکوند فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان نیز با اشاره به اینکه آمادگی هر گونه همکاری با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان را داریم، افزود: بر اساس توافق صورت گرفته، تا ۲۰ اسفندماه سال جاری ساختمان ارتش که در حریم قلعه فلک الافلاک واقع شده به طور کامل تخلیه می شود.

بر اساس این گزارش، در راستای عملیات آزاد سازی و ساماندهی حریم قلعه فلک الافلاک، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان هم طبق توافقات انجام گرفته قرار است تا پایان سال ۹۷ نسبت به تخلیه کامل حریم قلعه اقدام کند.