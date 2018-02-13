آسیب پذیری زنان در مواقع بحرانی بیشتر از مردان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد مقسمی ظهر سه شنبه به عنوان مدرس کارگاه آموزشی موضوعات جنسیتی در مدیریت بحران که در ساختمان مدیریت بحران استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دلایل آسیب پذیری زنان در حوادث غیر مترقبه آشنا نبودن آنان به بحران‌ها و نوع برخورد با مسائل ایجاد شده است.

وی افزود: زنانی که نسبت به وقوع این حوادث، آموزش‌های لازم را می‌بینند، بهتر عمل می‌کنند و آسیب پذیری کمتری دارند.

مقسمی ادامه داد: این مساله بر دوش مسئولان اجرائی در حوزه مدیریت بحران‌ها است، که باید نسبت به آموزش زنان، به هنگام چنین وقایعی اقدامات جدیدی انجام دهند.

مدرس مدیریت بحران افزود: یکی از مشکلات زنان به هنگام وقوع حوادث، کمبود امکانات بهداشتی و نحوه توزیع آنها است که در برنامه ریزی های جدید به این مساله توجه ویژه ای شده است.

وی افزود: پیش بینی پوشش زنان در بسته های امدادی و اهدایی متناسب با فرهنگ پوشش منطقه حادثه دیده، توجه به شان و کرامت انسانی زنان در وقوع بحران ها برای دریافت خدمات و توجه به جثه و اندام افراد در اهدای لباس ها، از جمله تدابیر جدید حوزه مدیریت بحران است، که اجرای آن بسیاری از مشکلات بهداشتی و روحی و روانی زنان بحران دیده را رفع خواهد کرد.

مقسمی گفت: باید شرایطی فراهم شود تا با برگزاری جنین کارگاه‌هایی برای مشاوران زن در دستگاه های اجرائی استان و انتقال آن به سازمان های مردم نهاد و از جمله زنان، شرایط را برای وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله ها بسیار موثر باشد.

وی با بیان اینکه مشارکت زنان یکی از پایه های حل مشکلات در مواقع بحرانی است. اظهار کرد: نباید این مساله را نادیده گرفت که چنانچه بتوان توانمندی زنان را در مواجه با بحرانها افزایش داد، بسیاری از مشکلاتی که امروز در مناطق زلزله زده کشور به آسیب تبدیل شده است، کاهش خواهد یافت.

وی افزود: ارائه چهره توانمند از زنان توسط رسانه‌ها نقش مهمی در ایجاد انگیزه در آنان دارد و زنان ما برای رسیدن به نقطه شناساندن این توانمندی ها بخصوص در مواقع بحرانی نیاز به توجه و آموزش دارند.

به گفته وی، زنان باید علاوه بر یادگیری علوم مختلف، مدیریت مواقع بحرانی را نیز یاد بگیرند.

این کارگاه از امروز به مدت دو روز در سالن اجتماعات مدیریت بحران استانداری گلستان با حضور مشاوران زن شاغل در دستگاه های اجرائی مرکز استان و شهرستان ها برگزار می شود.