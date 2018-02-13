جاده کنار گذر آران و بیدگل سال ۹۷ به بهره برداری می رسد

ابوالفضل معینی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب اظهار داشت: برای تکمیل این جاده ۱۲۰ میلیارد ریال تصویب شده و قرار است پس از تخصیص، ادامه این جاده تکمیل شود.

وی با اشاره به نقش مهم این جاده در خروج آران و بیدگل از بن بست جغرافیایی و همچنین کم شدن ترافیک ماشین های سنگین در کاشان افزود: تاکنون ۲۲ کیلومتر از این جاده به بهره برداری کامل رسیده است.

فرماندار آران و بیدگل تاکید کرد: جاده کنار گذر آران و بیدگل به طول ۴۶ کیلومتر مصوب سفر ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۶ است که همواره بدلیل نبود و یا کمبود اعتبار تکمیل آن به تاخیر افتاده است.

وی با اشاره به اینکه افتتاح این جاده یکی از آروزهای مردم آران و بیدگل است، اضافه کرد: امیدواریم با بهره برداری این جاده مهم، عملیات جاده مهم و ترازیتی آران و بیدگل به گرمسار که آران و بیدگل را به شهری گذرگاهی تبدیل می کند، آغاز شود.

معینی نژاد تکمیل جاده بخش مرکزی به کاشان و مرکز شهرستان آران و بیدگل را از دیگر اولویت های بخش جادهای در شهرستان بیان کرد و گفت: برای تکمیل این جاده به حدود ۹ میلیارد اعتبار نیاز است.

وی افزود: اقدامات اولیه برای تخصیص این اعتبار توسط فرمانداری و نماینده مردم در مجلس پیگیری شده و قرار است این جاده نیز تا اواخر سال ۹۷ به بهره برداری برسد.