۹ میلیون خانه تا ۱۰ سال آینده نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در همایش انبوه سازان با بیان اینکه پیش نویس اصلاح قانون پیش فروش ساختمان با همکاری کانون سراسری انبوه سازان، دولت و مجلس در حال پیگیری است، گفت: در حال حاضر ۲۴ میلیون خانواری که در کشور وجود دارد ۲۷ میلیون خانه داریم بنابراین ظاهرا بیش از تعداد خانوارها مسکن در کشور وجود دارد. اما واقعیت این است که خانه های خالی را نباید در این آمار محاسبه کرد چرا که این خانه ها براساس الگوی مصرف ساخته نشده اند.

وی افزود: خانه های خالی و لوکس براساس سفته بازی ساخته شده اند و طی سه سال گذشته به فروش نرفته اند زیرا خارج دسترس اقشار نیازمند قرار دارند. بنابراین خانه های خالی را باید از آمار خانه های موجود خارج کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در صورت واقع نگری به خانه های موجود، به ازای هر صد خانه ۱۰۴ خانوار داریم که نشان می دهد نیاز به مسکن بالقوه در بازار وجود دارد.

مظاهریان ادامه داد: در یک برنامه ریزی ۱۰ ساله درمی یابیم که ۲۴ میلیون خانوار فعلی به ۲۹ میلیون خانوار افزایش می یابد و میزان شهرنشینی نیز از ۷۴ درصد به ۷۹ درصد می رسد. این اتفاق به ما می گوید بزرگترین و مهمترین مشکل مسکن ما در بخش شهری است. همچنین در این بازه زمانی حدود ۵ میلیون خانوار جدید تا ۱۴۰۵ مستقل می شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس همین آمار در ۱۰ سال آینده یک میلیون و ۳۷۱ هزار مسکن کمبود داریم که این تعداد نسبت به تعداد خانوارها است. همچنین از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی، نیمی از آنها وارد عرضه بازار می شو د و به موجودی بازار مسکن افزوده خواهد شد.

به گفته وی با توجه به آمارهای مذکور در سالهای آینده باید ۵ میلیون خانه جدید و سه میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن در بافت فرسوده نوسازی شود.

مظاهریان تصریح کرد: در یک افق ۱۰ ساله به حدود ۹ میلیون مسکن نوساز نیاز خواهیم داشت.

وی گفت: سه دهک اولیه جامعه که زیر خط فقر قرار دارند برای تأمین مسکن آنها دولت باید تدابیری بیندیشد همچنین برای دو دهک بالایی جامعه، باید سیاست های حمایتی از سوی دولت در نظر گرفته شود که در این زمینه صندوق پس انداز مسکن یکم راه اندازی شده است.

مظاهریان اظهار داشت: تاکنون در صندوق پس انداز مسکن یکم ۳۶۰ هزار نفر افتتاح حساب و سپرده گذاری کرده اند که حجم این سپرده گذاری به حدود ۶ هزار میلیارد تومان می رسد. روزانه به طور میانگین هزار نفر در این صندوق سپرده گذاری می کنند. میزان تسهیلات نیز از ابتدای دولت یازدهم تا کنون از ۲۰ میلیون تومان به یکصد و ۶۰ میلیون تومان رسیده است.