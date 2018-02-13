برپایی نمایشگاه های بهاره در استان سمنان حذف نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان ظهر سهشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه نباید برگزاری نمایشگاههای بهاره حذف شود، ابراز داشت: باید ساماندهی منظمی توسط فرمانداران و سازمان صنعت معدن تجارت در این خصوص صورت گیرد تا در خصوص برپایی تشکیل نمایشگاههای بهاره توسط ستاد تنظیم بازار شهرستانها تصمیمگیری شود.
وی بابیان اینکه مردم باید از کالای باکیفیت و قیمت مناسب برخوردار باشند، افزود: مسئولان بازرسی باید قبل از آنکه مردم از واحدهای صنفی شکایت کنند خودشان باید پایش بازار را در دستگیرند تا از حقوق مصرفکننده حمایت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سمنان بابیان اینکه در آستانه سال جدید توجه به توقعات مردم در خصوص جلوگیری از افزایش قیمتها و حمایت از حقوق مصرفکننده مورد پیگیری بیشتری قرار خواهد گرفت، ابراز داشت: بازرسی قیمت اجناس مایحتاج مردم در استان بیشتر میشود.
همتیان با بیان اینکه ۷۰ درصد تخممرغ استان سمنان مازاد بر مصرف تولید می شود، تصریح کرد: با توجه به تولید خوب در استان پایین ترین قیمت تخممرغ را شاهد هستیم لذا ارسال این کالا به دیگر استان ها در دستور کار قرار دارد.
وی بابیان اینکه به دنبال افزایش رضایتمندی مصرفکنندگان هستیم، افزود: در خصوص گوشت مرغ نیز در استان سمنان با وضعیت خوبی مواجه هستیم لذا محدودیتی برای فروش مرغ منجمد دراستان وجود ندارد.
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