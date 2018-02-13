«رها در باد» منتشر شد/ یک ترکیب موسیقایی ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، «رها در باد» عنوان تازه ترین آلبوم به آهنگسازی آرش احمدی نسب و خوانندگی محمود صالحی است که از روز جمعه ۲۷ بهمن ماه با برگزاری یک مراسم ویژه رونمایی در دسترس علاقه مندان موسیقی ایرانی قرار می گیرد.

«رها در باد» دومین برداشت آزادانه آرش احمدی نسب و گروه «شروند» از موسیقی اصیل و محلی ایرانی است که بعد از آلبوم «واپسین بدرود» به خوانندگی حسین علیشاپور در بازار موسیقی منتشر می شود.

این اثر که شامل ۹ قطعه موسیقی با کلام و بی‌کلام روی اشعار مولانا، محمد رضا شفیعی کدکنی و نصرت رحمانی است، توسط نشر موسیقی «نوفه» با هنرنمایی آرش احمدی‌نسب نوازنده تار و سه‌تار، سیاوش احمدی‌نسب نوازنده کمانچه و ویولا، امین رحیمی نوازنده نی، مهربد یوسفی نوازنده عود، فرشید پاتینیان نوازنده کنترباس، سیروس مهاجری نوازنده گیتارباس، سهیل الله‌دادیان نوازنده تمبک و دف و آیدین شفایی نوازنده پرکاشن در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

آیین رونمایی آلبوم «رها در باد» همراه با اجرای زنده چند قطعه از این اثر جمعه ۲۷ بهمن‌ماه، ساعت ۱۶، در فروشگاه فرهنگی و هنری «پرنده آبی» متعلق به انتشارات علمی و فرهنگی واقع در خیابان نلسون ماندلا(جردن)، ابتدای خیابان گلفام برگزار می شود.