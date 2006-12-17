حسن پور در خصوص روند آماده سازی فیلم به خبرنگار مهر گفت: "مهدی حسینی وند به تازگی تدوین فیلم را آغاز کرده و تدوین اولیه آن به پایان رسیده است. همزمان با تدوین نهایی، سعید شهرام موسیقی فیلم را می سازد و مسعود بهمن صداگذاری و میکس نهایی را در استودیو بهمن انجام می دهد. ما در تلاش هستیم فیلم برای شرکت در جشنواره فیلم فجر امسال آماده شود."



لوکیشن های اصلی "بالاتر از آسمان" در روستاهای منطقه دیلمان قرار داشت. فیلم مضمونی اجتماعی دارد و داستان بازگشت پزشکی آزاده را بازگو می کند که در بدو ورود به خانه قدیمی خود متوجه می شود همسرش مدتی قبل با شخصی دیگر ازدواج کرده است. او که در جبهه شیمیایی شده وقتی متوجه نزدیکی زمان مرگ خود می شود، برای خدمت به نقطه ای دورافتاده می رود.



شاهرخ فروتنیان، فاطمه صادقی، حسین محجوب، اردشیر وزیری، احترام السادات حبیبیان، دانیال محمودنیا و امیر نوری بازیگران اصلی فیلم را تشکیل می دهند. نادر معصومی مدیر فیلمبرداری، محمدرضا قومی طراح چهره پردازی، محمد امامی صدابردار و فرشته مهدی زاده مدیر تولید این فیلم هستند.



فیلم سینمایی "وقتی همه خواب بودند" از ساخته های فریدون حسن پور اکنون بر پرده سینماهای تهران است. این فیلم داستان زندگی مامایی پیر را به تصویر می کشد که پس از سال ها انتظار نوبت سفر او به خانه خدا فرامی رسد. گلاب آدینه، محمدرضا فروتن، غزل شاکری و صادق صفایی در این فیلم بازی می کنند.