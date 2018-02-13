به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ملکشاهیراد در حاشیه بازدید از دانشگاه علمی کاربردی لرستان و در دیدار با رئیس این دانشگاه با تاکید بر اینکه نقش دانشگاه ها باید از لحاظ تئوری و عملی با هم متفاوت باشد، گفت: در حوزه ارتباط با صنعت، دانشگاه علمی کاربردی باید بیشتر اظهار نظر کند، چراکه نقش این دانشگاه در اقتصاد و تولید بسیار با اهمیت است.
وی با اشاره به محیط های کسب و کاری که در کشور وجود دارد، ادامه داد: دانشگاه علمی کاربردی باید در این زمینه فعال شود و به کسب و کارهای جدیدی که در جامعه وجود دارد ورود پیدا کند.
ملکشاهیراد یادآور شد: منابع تحقیقاتی دانشگاه ها در حوزه محیطهای کسب و کار باید غنی باشد؛ در لرستان منابع زیادی به ویژه در بخش گردشگری در اختیار داریم که با کمک دانشگاه ها می توان اشتغال زیادی در آن حوزه ها ایجاد کرد.
وی ادامه داد: دانشگاه علمیکاربردی در حوزه گردشگری ورود پیداکند، مزیتها را ببیند و در این راستا همایشهای متعدد برگزار کند و ظرفیتها را معرفی کند.
نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تولید نان محلی به یک کسب و کار در لرستان تبدیل شده است، افزود: تعریف مشاغلی بومی از جمله غذاهای محلی، تولید گیاهان دارویی و جنگلداری و مراتع میتواند به بهبود وضعیت بیکاری استان کمک کند.
وی موفقیت در محیط کسب و کار را مستلزم برند سازی دانست و افزود: دانشگاه علمی کاربردی باید به سمت برندسازی برود و حتی آن را به عنوان یک رشته دانشگاهی تدوین کند.
نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لرستان ظرفیتهای بسیاری در بخشهای مختلف دارد، اضافه کرد: دانشگاه علمی کاربردی استان میتواند با شناسایی این ظرفیتها، رشتههای مرتبط را ایجاد و در خصوص آموزش مهارتی دانشجویان اقدام کند تا این ظرفیتها به مردم معرفی شوند و از حالت بالفعل به بالقوه تبدیل شوند.
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