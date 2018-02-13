انفجار بمب در بغداد یک کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سی ان جی، یک بمب دست ساز در جنوب غرب بغداد پایتخت عراق منفجر شده است.

بر اساس این خبر یک منبع امنیتی اعلام کرد که این بمب دست ساز را تروریست ها در نزدیکی یک بازار محلی در منطقه «الرضوانیه» کار گذاشته بودند که در پی انفجار آن یک شهروند عراقی جان باخته و ۴ تن دیگر مجروح شده اند.

بر اساس این خبر نیروهای امنیتی عراقی در محل حادثه حضور پیدا کرده و خودروهای امدادرسانی برای انتقال مجروحان وارد این منطقه شده اند.

در پی پیروزی های ارتش و نیروهای مسلح عراقی در برابر تروریست ها، عناصر پنهان داعش به صورت انفرادی در شهرهای مختلف عراق دست به عملیات های تروریستی می زنند.