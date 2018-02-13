۷۰۰ طرح مرمتی در اصفهان اجرا شد/اتمام مرمت ایوان شمالی مسجد امام

فریدون الله‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته توجه و خواسته‌ مردمی در راستای احیای آثار تاریخی از جمله خانه‌های قدیمی هستیم، اظهار داشت: تمام تلاش ما نیز توسعه استان اصفهان بر مبنای حفاظت از هویت مردم است و در دو سال گذشته بیش از ۷۰۰ طرح مرمتی در تمامی ۲۴ شهرستان استان اصفهان اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ طرح مرمتی در مسجد امام خمینی (ره) اجرایی شده است، ابراز داشت: میلیون ها قطعه کاشی به صورت هفت رنگ و معرق در تزئینات این مسجد منحصر به فرد تاریخی به کار رفته که بسیاری از این ۱۰ طرح مرمتی به مرمت این کاشی‌ها اختصاص داشته است.

مرمت ایوان شمالی مسجد امام (ره) به پایان رسید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد: هشت طرح از این تعداد تا انتهای بهمن‌ماه به اتمام می‌رسد و مرمت ایوان شمالی این مسجد تاریخی که از پاییز امسال آغاز شده بود نیز تمام شده است.

وی با تاکید بر اینکه ایوان ضلع شمالی دارای هزاران قطعه کاشی معرق و هفت رنگ است و مرمت آن بر این اساس انجام شده است، گفت: مرمت ایوان های غربی و جنوبی (ایوان بنای گنبدخانه) نیز در دست انجام است.

تکمیل مرمت ایوان کاخ عالی قاپو

الله‌یاری به تکمیل مرمت ایوان کاخ عالی‌قاپو اشاره و ابراز داشت: داربست‌های چندین ساله از ایوان کاخ عالی قاپو جمع آوری شده است و با عملیات نورپردازی، ایوان کاخ عالی قاپو در دهه فجر افتتاح شد.