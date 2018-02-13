افزایش ۵۱ درصدی تعداد پزشکان مراکز درمانی تأمین اجتماعی لرستان

امین بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به آمار پزشکان مراکز درمانی تأمین اجتماعی لرستان اظهار داشت: تعداد پزشکان عمومی استان در این مراکز در سال ۹۲ حدود ۹۷ نفر بوده که این عدد در آذرماه امسال به ۱۱۴ نفر افزایش‌یافته است.

وی از افزایش ۱۸ درصدی تعداد پزشکان عمومی مراکز درمانی تأمین اجتماعی لرستان خبر داد و گفت: همچنین تعداد پزشکان متخصص مراکز درمانی تأمین اجتماعی در سال ۹۲ حدود ۹۷ نفر بوده که این عدد در سال جاری به ۱۶۷ نفر افزایش پیداکرده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان از افزایش ۷۲ درصدی تعداد پزشکان متخصص مراکز درمانی تأمین اجتماعی لرستان خبر داد و تصریح کرد: همچنین تعداد دندان‌پزشکان مرکز تأمین اجتماعی لرستان از ۱۰ نفر در سال ۹۲ به ۲۲ نفر در سال جاری رسیده و درمجموع نیز در این حوزه ۱۲۰ درصد رشد داشته‌ایم.

بهاروند همچنین تعداد داروسازهای مراکز درمانی تأمین اجتماعی لرستان را در سال ۹۲ حدود ۱۱ نفر اعلام کرد و گفت: این عدد در سال جاری به ۲۴ نفر و معادل ۱۱۸ درصد افزایش‌یافته است.

وی بیان داشت: درمجموع تعداد پزشکان مراکز درمانی تأمین اجتماعی لرستان از ۲۱۸ نفر به ۳۳۰ نفر رسیده و درمجموع در این زمینه ۵۱ درصد رشد داشته‌ایم.