مالیات دوجانبه؛ طرح ویژه ترامپ برای دوشیدن بیشتر همپیمانان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که قصد دارد تا در این هفته طرحی که آن را «مالیات دوجانبه» می خواند، برای کشورهایی که از آمریکا سود می برند را اجرا کند.

این طرح ترامپ برخی از مشاوران ارشد وی را شگفت زده کرد و آن ها اعلام کردند که هیچ برنامه ای به صورت رسمی حاضر نشده است.

ترامپ درطول جلسه باحضور شهرداران و فرمانداران درکاخ سفید اعلام کرد: می خواهیم کشورهایی که خارج از کشور ما هستند را زیر بار مسئولیت ببریم. برخی از آن ها با ما متحد هستند اما در زمینه تجارت متحد ما نیستند. می خواهیم کارهای زیادی را در مورد مالیات دوجانبه انجام دهیم و شما در مورد این موضوع در طول هفته و ماه های آینده بسیار خواهید شنید.

پس از این جلسه یک مقام ارشد دولتی گفت که ترامپ در نظر داشت نسبت به کشورهایی که تعرفه هایی برای محصولات ساخت آمریکا گذاشتند، واکنش متقابل نشان دهد. مالیات دوجانبه یعنی چیزی که در حق ما انجام می دهید ما آن را متقابلا در حق شما انجام می دهیم.

وال استریت ژورنال ادامه داد: ترامپ وعده داده تا توافق های تجاری با کشورها را بازنویسی کند که از نظر او برای اقتصاد آمریکا منقضی و زیان آور هستند. او در کارزار انتخاباتی خود اعمال تعرفه های جدید را وعده داده و قبل ها درباره مالیات دوجانبه البته بدون جزئیات بیشتر صحبت کرده بود.

رئیس جمهوری آمریکا بارها در طول جلسه بر مالیات دو جانبه اشاره کرد و مدعی شد که رئیس جمهور های پیشین برای اصلاح سیاست های تجاری پس از جنگ جهانی دوم و جنگ کره بسیار تنبل بودند.

وی با اشاره به اینکه برخی کشورها ثروتمند شدند و می توانند کمک های آمریکا را جبران کنند، اظهار داشت: پس از جنگ جهانی دوم، ما به آلمان و تمام کشورها کمک کردیم. در جنگ کره ما به کره جنوبی کمک کردیم. ما به همه کمک کردیم و هیچ کسی تغییر نکرد. مالیات دوجانبه این است که آمریکا در قبال واردات از یک کشور به همان میزان یک محصول آمریکایی به بازار آن کشور صادر کند.