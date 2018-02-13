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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۶

معاون آبخیزداری منابع طبیعی هرمزگان:

حفاظت از سواحل هرمزگان در برابر فرسایش خاک اجرایی می شود

حفاظت از سواحل هرمزگان در برابر فرسایش خاک اجرایی می شود

بندرعباس - معاون آبخیزداری منابع طبیعی هرمزگان گفت: برنامه آبخیزداری جهت حفاظت از سواحل در برابر فرسایش خاک در حوزه بوستانو پارسیان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان، ابوالقاسم حسین پور گفت: فرسایش خاک باعث از بین رفتن اراضی ساحلی و خسارت به منازل و زیرساخت های روستایی در برخی مناطق استان نظیر روستای بوستانو گاوبندی از توابع پارسیان گردیده است.

وی اضافه کرد: ایمن سازی روستا و حفاظت از اراضی ساحلی مذکور از طریق اجرای طرح آبخیزداری مشتمل بر احداث دایک حفاظتی ساحلی در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان قرار دارد.

حسین پور تصریح کرد: پدیده فرسایش سواحل باعث پیشروی دریا در خشکی وپدیده رسوبگذاری و ترسیب رسوبات حوزه های آبخیز بالادست در دریا باعث عقب نشینی آب در سواحل می گردد، وی تبعات این دو پدیده را علاوه بر تخریب خاک و خسارت به تاسیسات مجاور دریا، موجب جابجایی خط حریم دریا و مشکلات مرتبط بر آن دانست.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی هرمزگان با اشاره به ضرورت تصویب قانون جامع حفاظت خاک گفت: برنامه آبخیزداری در ۳۴ حوزه آبخیز سواحل، بنادر و جزایر در سطح ۹۷۰ هزار هکتار تدوین گردیده است.

شایان ذکر است عملیات اجرایی طرح آبخیزداری حوزه بوستانو پارسیان از محل اعتبارات ماده ۱۲ مدیریت بحران در سال جاری آغاز و در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 4226850

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