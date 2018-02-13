ارائه مشاوره اشتغال به دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فرح بخش در حاشیه بازدید محمدرضا ملکشاهی ‌راد نماینده مردم خرم ‌ آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه علمی کاربردی استان اظهار داشت: رشته ‌های این دانشگاه کاربردی و خاص بوده به ‌ طوری که دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی می ‌توانند مشغول بکار شوند چون به طور عملی با رشته دانشگاهی خود آشنا می‌شوند و آموزش‌های لازم را می بینند.

وی ادامه داد: رشته‌های دانشگاه علمی کاربردی براساس نیاز بازار تدوین و اجرا می ‌شوند و در صورت اشباع حذف شده و رشته ‌های کاربردی‌تر راه ‌اندازی خواهد شد.

فرح‌بخش با اشاره به این‌که فرهنگ مدرک گرایی از قبل وجود داشته اما امروزه در کشور نهادینه شده است، اضافه کرد: در آمریکا تنها ۱۵ درصد دانش‌ آموزان وارد دانشگاه ‌ها می ‌شوند در حالی ‌که در ایران تقریباً همه دانش ‌آموزان با توجه به فرهنگ مدرک گرایی تمایل به ادامه تحصیل در دانشگاه دارند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان با بیان این‌که کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی این دانشگاه به تازگی راه‌ اندازی شده است، خاطرنشان کرد: این مرکز با هدف ارائه مشاوره‌های شغلی به دانش آموختگان، دانشجویان و متقاضیانی که درصدد راه‌اندازی کسب و کار جدید هستند و همچنین به متقاضیانی که نیاز به مشاوره شغلی برای رفع مشکلات و موانع کسب و کار دارند، مشاوره می‌دهد.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار دانشجو در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در ۱۶۷ کدرشته و در ۳۰ مرکز آموزش علمی‌کاربردی تحصیل می کنند.