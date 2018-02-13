ایران در کمربند امنیت و جزیره امن منطقه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی نذیر احمد سلامی پیش از ظهر امروز در کنگره ملی شهدای سیستان و بلوچستان که با حضور سردار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه و جمعی از مسئولان و مردم در مصلی قدس زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه کشور ایران امروز در کمربند امنیت و جزیره امن منطقه قرار دارد.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دستیابی به این امنیت دلایل مختلفی دارد، افزود: اولین عامل این امنیت با وجود همه مشکلاتی که در اطراف کشور وجود دارد استقرار نظامی مبتنی بر موازین دینی است.

وی ادامه داد: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در واقع نظامی مبتنی بر موازین دینی در کشور حاکم شد که همه موارد در آن از جمله تعامل با دوستان داخلی و خارجی نیز بر اساس موازین و اصول دین است.

این عالم اهل سنت خاطرنشان کرد: یکی دیگراز مولفه های امنیت و اقتدار کشور وجود رهبر معظم انقلاب و راهنمایی های حکیمانه ایشان است که با راهبری‌ها و فرمایشات به موقع خودشان موجب حاکم شدن این امنیت پایدار در کشور شده اند.

وی تصریح کرد: تعامل و همکاری خوب و مناسب مردم و مسئولان نظام اسلامی و همچنین جانفشانی شهدای گرانقدر انقلاب از دیگر عوامل این امنیت پایدار در کشور هستند.

مولوی سلامی با تشکر از همه نیروهای نظامی و انتظامی که برای برقراری امنیت در کشور تلاش می کنند، گفت: فداکاری های نیروهای مسلح در تمامی بخش‌ها به‌ ویژه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دیگر مؤلفه‌های امنیت در کشور است.

وی با اشاره به اینکه جایگاه سپاه پاسداران در نظام اسلامی همچون ستون فقرات نظام است، بیان داشت: مردم استان سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی همواره به نظام اسلامی پایبند و متعهد بوده اند که حضور حداکثری آنها در عرصه های مختلف از جمله انتخابات ها یکی از این مصادیق است.