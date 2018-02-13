دستگیری عاملان تیر اندازی در کرمانشاه/ کشف ۱۶۴هزارعدد مواد محترقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "حسین براری" در این رابطه گفت: درپی گزارش مرفوک شهرستان مبنی بر یک فقره تیراندازی در محله کهریز بلافاصله ماموران کلانتری ۱۸ سجادیه جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران مشخص شد که افرادی به دلیل اختلافات شخصی به سمت منزل یکی از شهروندان تیر اندازی کرده و از محل متواری شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهارداشت: با توجه به حساسیت موضوع ماموران اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به منظور دستگیری متهمان را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند و در نهایت، موفق شدند محل اختفای متهمان را شناسایی و ۴ نفر از متهمان را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ براری با بیان اینکه متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند، تاکید کرد: از تمامی ظرفیت خود استفاده خواهیم کرد تا فضا را برای هنجارشکنان نا امن کنیم.

عابران پیاده قربانی اصلی تصادفات شهر کرمانشاه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: در شهر کرمانشاه عابران پیاده همچنان در صدر قربانیان حوادث ترافیکی هستند.

سرهنگ "فضل الله شیری " اظهارداشت: معابر شهر کرمانشاه برای تردد عابران پیاده مناسب سازی نشده و حقوق عابران در طراحی معابر شهری به حاشیه رفته است.

وی با بیان اینکه بیشترین تصادفات فوتی درون شهری استان کرمانشاه مربوط به عابرین پیاده است، تصریح کرد: خیابان های کرمانشاه برای تردد خودروها بیشتر از عابران پیاده مناسب سازی شده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ادامه داد: ایمن سازی گذرگاه های عابر پیاده و کانالیزه کردن گذرگاه ها از جمله اقداماتی است که باید در اسرع وقت و برای جلوگیری از وقوع تصادفات اجرا شود.

سرهنگ شیری با بیان اینکه نیازمند نصب پل روگذر و پل هوایی عابر پیاده مکانیزه در بخش های مختلف شهر کرمانشاه هستیم، یادآور شد: درخواست های ما برای کانالیزه کردن معابر، از مسوولان شهری تاکنون بی پاسخ مانده است.

وی با اشاره به اینکه در تصادفات شهری ۵۹ درصد تصادفات فوتی مریوط به عابران پیاده است، گفت: در هر حادثه ای که در شهر کرمانشاه برای عابران پیاده رخ می دهد ردپای نواقص راه در وقوع حادثه به خوبی دیده می شود.

کشف بیش از ۱۶۴هزارعدد مواد محترقه در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف بیش از ۱۶۴هزارعدد مواد محترقه و دستگیر ی ۲ نفر در این رابطه خبر داد.

سرهنگ" حسین براری" اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی در امر قاچاق مواد محترقه فعالیت دارند موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران کلانتری ۲۵ دولت آباد و ۲۶ آزادگان موفق شدند ۲ نفر از عوامل اصلی توزیع کننده مواد محترقه را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی نسبت به دستگیری آنان اقدام کنند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: ماموران پس از بازرسی از منزل متهمان ۱۶۴هزار و ۶۰۸ عدد مواد محترقه غیر مجاز کشف کردند.

سرهنگ براری با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این زمینه افزود: محموله کشف شده به اداره مبارزه با کالای قاچاق استان تحویل شد.

دستگیری ۳ سارق حرفه ای در پاوه

فرمانده انتظامی شهرستان پاوه اظهاراشت: ۳ سارق حرفه ای که در سطح این شهرستان اقدام به سرقت می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ "حمیدرضا ملکی" در پی وقوع چندین فقره سرقت کیف قاپی، سرفت مغازه و سرقت خودرو در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت تیم های تخصصی انتظامی پاوه در کمتر از ۴۸ ساعت یک زن و ۲ مرد سارق را در رابطه با این سرقت ها دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان با بیان اینکه این سارقان از دیگر شهرستان های برای سرقت به پاوه آمده بودند، یادآور شد: متهمان در بازجویی های تخصصی به جرم خود معترف و به دستگاه قضایی معرفی شدند

کشف محموله سیگار و توتون قاچاق

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۴۰ هزار نخ سیگار و یک هزار و ۴۰۰ بسته توتون قاچاق خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا امیری" اظهارداشت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد انتقال یک محموله سیگار قاچاق به کرمانشاه را دارند، موضوع در دستور کار کاراگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از مشخص شدن مسیر تردد محموله قاچاق یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ توقیف و ۴۰ هزار نخ سیگار و یک هزار و ۴۰۰ بسته توتون قاچاق کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه یک متهم در این رابطه دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را بیش از ۱۴۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

به گفته سرهنگ امیری متهم دستگیر شده به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده است.

باز پس گیری اراضی ملی در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از باز پس گیری اراضی ملی به مساحت ۶۴ هزارو ۶۰۰ متر در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ "همتعلی شکری" اظهارداشت: در پی شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان مبنی بر اینکه فردی اقدام به زمین خواری و تصرف اراضی ملی به مساحت ۶۴ هزارو ۶۰۰ متر مربع در بخش مرکزی این شهرستان کرده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از تحقیقات و احراز وقوع جرم با هماهنگی مقام قضایی متهم دستگیر و نسبت به استرداد زمین به منابع طبیعی اقدام شد.

فرمانده نیروی انتظامی هرسین افزود: کارشناسان منابع طبیعی ارزش زمین های تصرف شده را بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ارزیابی کردند.

سرهنگ شکری اظهارداشت: انتظامی شهرستان به صورت ویژه برخورد با زمین خواران و دست اندازان به منابع و اراضی ملی را در دستور کار خود قرارداده است.

کشف ۷۶ فقره سرقت در ۴۸ ساعت

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۷۶ فقره سرقت در پی انجام طرح ضربتی مقابله با سرقت در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ “حسین براری” توضیح داد: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه در ۴۸ ساعت گذشته طرح ضربتی مقابله با سرقت را اجرایی کردند.

وی با بیان اینکه در پی انجام این طرح ۷۶ مورد سرقت کشف و ۵۸ سارق دستگیر شدند، گفت: ۲۷ فقره از این سرقت ها مربوط به سرقت قطعات خودرو، ۳۲ فقره مربوط به سرقت داخل خودرو و مابقی مربوط به سایر عناوین سرقت هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد: در ۴۸ ساعت گذشته ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه ۵۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را توقیف و ۱۲ قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.

سرهنگ براری با بیان اینکه از تمام توان خود به منظور مقابله با سرقت استفاده خواهیم کرد، گفت: خوشبختانه پلیس توانسته است با اقدامات شبانه روز خود روند افزایش وقوع سرقت در شهرستان کرمانشاه را کاهش دهد.

وی اعلام کرد: انتظامی شهرستان کرمانشاه با استفاده از تمامی ظرفیت های درون و برون سازمانی به دنبال کاهش محسوس وقوع سرقت و مقابله با باند های سرقت است.

پلیس و دولت تعامل خوبی باهم دارند

فرماندار شهرستان "جوانرود" گفت: نیروی انتظامی و دولت در شهرستان ها همکاری خوب و تنگا تنگی با یکدیگر دارند.

"آرش لهونی" در دیدار با کارکنان انتظامی شهرستان، اظهارداشت: یکی از مهمترین مؤلفه‌های برقراری امنیت در جامعه تعامل پلیس و دستگاه‌های دولتی و امنیتی است.

وی با بیان اینکه این تعامل در شهرستان جوانرود به خوبی برقرار است، عنوان کرد: تعامل دولت و دستگاه های انتظامی و امنیتی موجب کاهش آسیب‌ها و ناهنجاریهای اجتماعی و ایجاد امنیت و آرامش است.

فرماندار جوانرود با تقدیر و تشکر از اقدامات انتظامی در تأمین نظم و امنیت شهرستان افزود: امنیت و آرامش امروز نتیجه مشارکت، اعتماد و همکاری تنگاتنگ بین دستگاه‌های دولتی و پلیس و ثمره‌ی زحمات و تلاش‌های ارزشمند کارکنان ناجا و دستگاه‌های نظامی و امنیتی است.

در ادامه این دیدار فرمانده انتظامی شهرستان نیز تعامل ادارات و سازمانهای دولتی و امنیتی را زمینه‌ی گسترش امنیت و آرامش شهروندان برشمرد.

سرهنگ "داریوش محمدی" ادامه داد: نیروی انتظامی متولی برقراری نظم، امنیت و آرامش در جامعه است و تعامل میان پلیس و دستگاه‌های دولتی عنصر اصلی در پیشبرد برنامه‌های پلیس است.

وی اظهارداشت: وجود امنیت و آرامش در جامعه مرهون رشادتها و تلاش‌های شبانه‌روزی و بی‌بدیل کارکنان جان برکف نیروی انتظامی است.

در این دیدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، رییس عقیدتی سیاسی انتظامی، نماینده ولی فقیه در بسیج، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار جوانرود نیز حضور داشتند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ثلاث باباجانی

فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "محمد محمدی" گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهرستان با هدف حفظ امنیت و آرامش و ارتقا احساس امنیت در جامعه به اجرا درآمد.

وی افزود: ماموران انتظامی با اجرای این طرح ۹ دستگاه موتوسیکلت را به علت تخلف راکبان آنها از جمله نداشتن گواهینامه، کلاه ایمنی، مدارک و پلاک توقیف و روانه پارکینگ کردند.

این مقام انتظامی اظهارداشت: همچنین با تلاش عوامل انتظامی در این مدت ۱۸دستگاه خودرو نیز در رابطه با جرائم و تخلفات گوناگون توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ محمدی دستگیری ۴ نفر در رابطه با قاچاق کالا، کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری ۲ سارق و ۳ معتاد متهاجر را از دیگر نتایج این طرح ها عنوان کرد.

وی با قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و موارد مشکوک، مراتب را در سریع ترین زمان ممکن به مرکز فوریت های۱۱۰گزارش کنند.