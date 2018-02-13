به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مسعود برومند در دومین کنگره نوآوری و فناوری سلامت که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد گفت: پژوهش در حوزه سلامت در مجموعه دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت بسیار مهم است و این دانشگاهها باید فعالیتهای خود را در این حوزهها افزایش دهند.
وی ادامه داد: حوزه فناوری سلامت چند رشتهای است و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سالهای گذشته با دانشگاه شهید بهشتی تفاهمنامهای منعقد کرده که در ضمن آن تحقیقات در حوزه فناوری سلامت نیز انجام شود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: سلامت جزو چالشهای ملی ما است و حوزهای فرارشتهای و بین رشتهای است، وزارت علوم برای توسعه فناوری و نوآوریهای این حوزه حتما به دانشگاههای علوم پزشکی نیاز دارد؛ فناوری و نوآوری حوزه سلامت در بخش تجهیزات بسیار مهم است همچنین روشهای تشخیص نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که نتایج این دو موضوع شامل حال مردم میشود.
برومند تاکید کرد: تبادل تجربیات دانشگاههای علوم پزشکی و فنی و مهندسی در زمینه فناوری سلامت بسیار مهم است. این دانشگاهها باید بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند و اعضای هیات علمی که در زمینه زیست و مهندسی پزشکی و رشتههای مرتبط کار میکنند باید در بیمارستانها حاضر شوند و از نزدیک در جریان مشکلات سلامتی مردم قرار بگیرند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: وزارت علوم برای انجام همه فعالیتهای مرتبط با فناوری سلامت آماده همکاری با وزارت بهداشت است و قصد دارد اکوسیستم سلامت را با همکاری همه دستگاههای مرتبط در کشور توسعه دهد.
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