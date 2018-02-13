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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۳

با حضور ۳۰ تیم؛

مسابقات رباتیک دانش‎آموزی در لرستان برگزار می‌شود

مسابقات رباتیک دانش‎آموزی در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد- مسابقات رباتیک، خلاقیت و نوآوری دانش‎آموزی در لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیا دولت دبیر اجرایی مسابقات رباتیک و خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزی لرستان ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه مسابقات رباتیک و خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزی در لرستان در تاریخ ۲۶ بهمن سال جاری در دبیرستان دخترانه خدیجه کبری(س) ناحیه ۲ شهرستان خرم‌آباد برگزار می‌شود اظهار داشت: این مسابقات در سطح دانش‌آموزی و با حضور دانش ‌ آموزان تمامی مقاطع تحصیلی در رشته‌های مختلف «ربات جنگجو»، «ربات مسیریاب»، «ربات حل ماز»، «ربات پرنده»، «نجات تخم‌مرغ» و خلاقیت و نوآوری برگزار می‌شود.

وی در رابطه با اهداف برگزاری این مسابقات افزود: هدف از برگزاری این دوره از مسابقات رشد و شکوفایی خلاقیت و بالا بردن سطح علمی دانش ‌ آموزان، تقویت روحیه تیمی، آشنایی با فناوری‌های روز دنیا در حوزه رباتیک و کاربرد آن در حل مسائل مختلف بوده است.

دبیر اجرایی مسابقات رباتیک و خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزی لرستان با اشاره به اینکه آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد با همکاری پژوهش سرای دانش‌آموزی و شرکت «هوشمان الکترونیک» اقدام به برگزاری این مسابقات کرده‌اند، عنوان کرد: در این راه مجتمع فرهنگی دیجیتال فجر و مرکز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی لرستان نیز همکاری داشته‌اند.

دولت بابیان اینکه که تاکنون ۳۰ تیم در این مسابقه ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: آخرین‌مهلت ثبت‌نام در این مسابقات ۲۳ بهمن‌ماه بود که به دلیل استقبال دانش آموزان تا ۲۵ بهمن تمدید شد.

کد مطلب 4226876

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