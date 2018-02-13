ورزشکار جهرمی به اردوی تیم ملی گلبال کشور دعوت شد

عبدالرحیم خداجو در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از سوی کادر فنی تیم ملی گلبال جمهوری اسلامی ایران، مصطفی شهبازی ورزشکار تیم گلبال نابینایان جهرم به اردوی این تیم فراخوانده شد.

وی افزود: شهبازی به همراه تیم جهرم در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور به عنوان نائب قهرمانی دست پیدا کرده بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم با اشاره به ظرفیت ورزش گلبال در این شهرستان بیان کرد: گلبالیست های جهرمی با وجود برخورداری از امکانات محدود و شرایط سخت توانسته افتخارات متعددی در عرصه کشوری به دست آورند که لازم است مسئولان استان و شهرستان این تیم با استعداد و توانمند را مورد لطف و عنایت ویژه قرار دهند.