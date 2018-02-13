۱۳ کشته و زخمی در حمله موشکی ترکیه به بیمارستانی در عفرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، به دنبال حمله نیروهای ارتش ترکیه به اطراف یک بیمارستان واقع در شهر عفرین در شمال سوریه که با استفاده از سه فروند موشک گراد صورت گرفت دست کم سه تن کشته و ۱۰ تن دیگر مجروح شدند.

خبرنگار روسیا الیوم نیز گزارش داد که توپخانه ارتش ترکیه امروز برای نخستین بار مرکز شهر عفرین را هدف قرار داد.

فعالان حقوق بشر نیز اعلام کردند که بالگردهای ارتش ترکیه مواضعی را در روستای «دملیا» واقع در بخش غربی عفرین مورد هدف قرار داد.

تجاوز نظامی ارتش ترکیه با نام عملیات «شاخه زیتون» علیه شهر عفرین سوریه تاکنون قربانیان زیادی را در میان غیر نظامیان برجای گذاشته است.