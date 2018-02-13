۱۰ سارق در دشتستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای افزایش امنیت در سطح شهرستان دشتستان تلاشهای خوبی صورت گرفته است و به دستاوردهای خوبی دست یافتهایم.
وی از تلاش برای کاهش وقوع جرایم و پیشگیری از جرایم به عنوان یک راهبر اساسی نام برد و اضافه کرد: کشف جرایم در سریعترین زمان و شناسایی و دستگیری مجرمان را در دستور کار داریم.
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان بیان کرد: یکی از جرایم مهمی که مقابله با آن در اولویت نیروی انتظامی قرار دارد، مقابله با سرقتها است که در این راستا با انجام عملیاتهای متعدد چندین سارق شناسایی و دستگیر شدند.
وی از دستگیری ۱۰ سارق در شهرستان دشتستان طی سه شبانهروز گذشته خبر داد و افزود: دستگیری این افراد در راستای برخورد قاطع با سرقت و جلب رضایت شهروندان انجام شده است.
سرهنگ رضوی از اعتراف این سارقان به ۱۴ فقره سرقت خبر داد و خاطرنشان کرد: این سرقتها شامل سرقت احشام، سرقت داخل خودرو و سرقت اماکن خصوصی بوده که در سطح شهرستان دشتستان رخ داده است.
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
نظر شما