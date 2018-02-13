توانمند سازی زنان روستایی وعشایری هرمزگانی در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، لاله بشیرزاده ضمن تشریح فرآیند ایجاد یک صندوق خرد زنان روستایی در روستاها افزود: در کشور ۱ هزار و ۵۰۰ صندوق خرد زنان روستایی و در هرمزگان ۹۲ صندوق فعالیت دارند.

بشیرزاده گفت: طرح صندوق خرد زنان روستایی و عشایر با هدف توانمند سازی زنان روستایی و عشایری ،ایجاد اشتغال پایدار ، فراهم کردن بستری برای فعالیت های اجتماعی بانوان هرمزگانی، در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: صندوق خرد زنان روستایی در هرمزگان دارای ۳ هزار و ۶۰۰ عضو و سرمایه ای بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

بشیرزاده عنوان کرد: دامپروری ، صنایع دستی ، پرورش طیور ، تولید ترشی، پرورش قارچ از مهمترین رشته هایی هستند که صندوق خرد زنان روستایی فعالیت می کنند.

وی تاکیدکرد: این صندوق ها با سرمایه گذاری خود اعضا راه اندازی می شود و کارشناسان جهاد کشاورزی، کار ارائه اطلاعات علمی و بازاریابی و نظارت بر فعالیت ها را بر عهده دارند.

بشیرزاده با بیان اینکه محوریت مدیریت و منابع مالی این طرح به عهده خود مردم است اظهارداشت: یکی از عوامل موفقیت این طرح واگذاری تمام فعالیت های صندوق ها به مردم است.

وی افزود: صندوق های خرد زنان روستایی در واقع پیاده کردن سیاست اقتصاد مقاومتی در جامعه روستایی است.

سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در راستای توانمند سازی بانوان روستایی در سال های اخیر طرح صندوق خرد زنان روستایی و عشایری را اجرا کرده است که این طرح تاکنون از موفقیت های چشمگیری برخوردار بوده است.