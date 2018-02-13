دانشگاهیان و حوزویان باید به پژوهش توجه بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسکر دیرباز پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شاخه دانشگاه قم و کتابخانه سپید این دانشگاه، ضمن تشکر از کسانی که برای این منظور تلاش کردند، گفت: کتابخانه سپید خدمتی است به همه روشندلان در سطح دانشگاه قم و سطح استان قم که به همت همکاران من در داشگاه و کمک خیرین ایجاد شده است.

وی با اشاره به مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری در دانشگاه قم، افزود: به امید خدا این مرکز در دانشگاه قم افتتاح می‌شود تا زمینه‌ای باشد برای این که اساتید و دانشجویان بتوانند در زمینه پژوهش گام‌های بلندی بردارند.

رئیس دانشگاه قم تصریح کرد: کشور ما نیاز دارد به این که داشگاهیان و حوزویان بتوانند برای ارتقاء، پیشرفت و ترقی کشور بیش از پیش اهتمام داشته باشند و تلاش کنند.

وی با بیان اینکه آماده‌سازی تجهیزات و زیرساخت‌های این چنینی می‌تواند این اهتمام را تسریع بخشد، گفت: اگر ما در دانشگاه و حوزه نتوانیم خدمات خود را برای نظام آن‌گونه که در تراز انقلاب اسلامی است عرضه کنیم باید پیش خداوند و شهدا شرمنده باشیم و لذا همه وظیفه داریم هر کار مثبتی در این مسیر از دستمان برمی‌آید انجام دهیم.

حجت الاسلام دیرباز ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا اساتید و دانشجویان برای حل مشکلات و پیشرفت و تعالی کشور گام‌های بلندتری بردارند و علاوه بر امتیازی که برای آن‌ها دارد در جهت تحقق اهداف بلندی که داریم تلاش نمایند.

وی ابراز داشت: یکی از اهداف تأسیس کتابخانه سپید ویژه کم بینایان و نابینایان به این جهت است که آن‌ها با وجود مشکلاتی که در جهت امر پژوهش و تحقیق دارند از این مسیر عقب نمانند و همگام با دیگران در این مسر گام بردارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه خداوند سرمایه‌هایی به ما داده تا از آن‌ها در مسیر بندگی استفاده کنیم، افزود: خدمت در نظام پژوهش و مطرح کردن ایران به لحاظ علم و فناوری در سطح جهان مصداق بارز عبادت و بندگی خداوند خواهد بود.

وی گفت: باید دست به دست هم بدهیم برای رفع کاستی‌ها تا بتوانیم با شتاب بیشتری در این مسیر حرکت کنیم.