سومین جشنواره استانی مد و لباس در استان کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره استانی مد و لباس ایرانی و اسلامی فجر از امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه با افتتاح نمایشگاهی در استان کرمانشاه آغاز به کار کرد.

نمایشگاه مد و لباس نیز که توسط حجت الاسلام رحیم جعفری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افتتاح شد از امروز الی ۲۶ بهمن ماه در محل نگارخانه شهید آوینی(تالار غدیر) دایر خواهد بود.

حجت الاسلام رحیم جعفری در حاشیه افتتاح این جشنواره و نمایشگاه آن به خبرنگار مهر، گفت: در این جشنواره انواع لباس‌های ایرانی و اسلامی که توسط هنرمندان استانی طراحی شده نمایش داده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری مسابقه زنده طراحی لباس و ایده پردازی بانوان به عنوان یکی از بخش های این جشنواره خبر داد و گفت: نفرات برتر گروه های شرکت کننده در اختتامیه مورد تقدیر قرار می گیرند.

جعفری ایجاد فضای مناسب برای معرفی برند، ارائه نمونه طرح‌های جدید متناسب با شاخص‌ها و استانداردهای اسلامی ایرانی، ایجاد ساختار مناسب برای ساماندهی طراحی، تولید و توزیع پوشاک، زمینه‌سازی برای کشور، ظهور استعدادها و خلاقیت‌های نو مرتبط با پوشاک اسلامی ایرانی و ایجاد اشتغال پایدار برای طراحان مد و لباس کشور و استان را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ، زمینه‌سازی برای آگاهی بخشی آحاد جامعه با انواع مدهای اسلامی ایرانی، ترویج طرح‌های ملی مناسب با سلیقه‌ها و در خور شأن والای ملت ایران بر اساس سبک زندگی اسلامی و تقدیر از طراحان و تلاشگران توسعه پوشاک اسلامی ایرانی را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد.

وی افزود: تقدیر از فعالان طراحی لباس و صاحبان غرفه های برتر نیز از دیگر بخش های پایان بخش این جشنواره چند روزه است.

این مسئول زمان اختتامیه این جشنواره را ۲۶ بهمن ماه و با حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.