صید و بیرامی طبق انتظارم ظاهر شدند/ کسب سهمیه اسپرینت با ارزش بود

حسین ساوه شمشکی پس از پایان رقابت دو نماینده ایران در بخش اسپرینت المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همان طور که پیش از این نیز گفته بودم رقابت بسیار سختی داشتیم. این مسابقات در هوای خیلی سرد و پیست دشوار مسابقه برگزار شد. خدا را شاکر هستم که ورزشکارانمان توانستند رقابت خوبی را با اسکی بازان مطرح و بزرگ دنیا داشته باشند و نماینده خوبی برای کشور عزیزمان بودند.

وی افزود: برای اولین بار بود که ما توانستیم در مسابقات اسپرینت یا همان سرعتی نماینده داشته باشیم. در دوره های قبلی ورزشکاران ما تنها در ماده دیستانس یا مسافت کسب سهمیه کرده بودند. با توجه به شرایط برفی امسال کشورمان و نبود برف و همچنین نبود امکانات و با توجه به تمرینات خیلی کمی که روی برف انجام دادیم توانستیم به این سهمیه برسیم و در اولین حضور نتایج قابل قبولی داشتیم.

ساوه شمشکی ادامه داد: در المپیک های قبلی نمایندگان کشورمان فقط در یک رشته ۱۵ کیلومتر شرکت می کردند ولی در این المپیک با توجه به کسب سهمیه و گرفتن پوئن فیز (امتیاز جهانی) عالی در مسابقات ترکیه که در تاریخ صحرانوردی کشور بی سابقه بوده ما توانستیم در دو مسابقه اسپرینت و دیستانس کسب سهمیه کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که در مجموع از عملکرد نمایندگان ایران در این ماده راضی بودید؟ گفت: بله ، صد درصد همان طور که پیش بینی کرده بودیم ظاهر شدند. سید ستار صید با توجه به سابقه زیاد و تجربه ای که در دو المپیک قبلی اش داشت بسیار خوب عمل کرد. تلاش سمانه بیرامی که نخستین تجربه المپیک را نیز داشت حائز اهمیت بود.

سرمربی تیم ملی اسکی صحرانوردی تاکید کرد: ان شاءالله که بتوانیم در مسابقه بعدی که در روز جمعه ( ۱۵ کیلومتر پاتیناژ ) است بهتر عمل کنیم و جایگاه خودمان را ارتقا ببخشیم.

وی در پاسخ به این سوال که برخی منتقدان عنوان می کنند شرکت در ماده اسپرینت باعث خستگی اسکی بازان می شود و تاثیر خود را در مسابقه بعدی آنها خواهد داشت، گفت: ما با زحمات شبانه روزی زیاد توانستیم کسب سهمیه کنیم و باید در این ماده شرکت می کردیم تا این جایگاه را از دست ندهیم. بین این مسابقه تا مسابقه بعدی ۳ روز فاصله است و خدارا شکر اسکی بازان ما می توانند استراحت خوبی داشته باشند و برای آن مسابقه نیز با آمادگی کامل ظاهر می شویم.