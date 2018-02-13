  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

پیروزبخت اعلام کرد:

سامانه ثبت و جستجوی استانداردهای ملی راه اندازی شد

سامانه ثبت و جستجوی استانداردهای ملی راه اندازی شد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت و جستجوی استانداردهای ملی، گفت: سامانه مذکور به عنوان یک بانک اطلاعاتی تخصصی، زمینه توسعه استانداردها را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد، نیره پیروزبخت با اشاره به شروع مراحل اجرایی قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد که اخیرا پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تصویب و توسط رییس جمهوری ابلاغ شد، افزود: سامانه مذکور به عنوان یک بانک اطلاعاتی تخصصی، زمینه توسعه و فراگیری استانداردها را بیش از پیش فراهم می کند و یکی از مظاهر دسترسی آزاد به اطلاعات به شمار می آید.

وی ادامه داد: سامانه مذکور حاصل تلاش مشترک مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاونت تدوین و ترویج استاندارد این سازمان است و به عنوان بانک اطلاعات و مرجع اطلاعات تخصصی، تاریخچه و سوابق، اصلاحات، نسخه های جدید و قدیم، استانداردهای مرتبط و سایر اطلاعات درباره استانداردهای ملی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران درباره ضرورت راه اندازی این سامانه گفت: بسیاری از تولیدکنندگان، وارد کنندگان، صادر کنندگان و کارشناسان در حوزه های تخصصی نیازمند دسترسی به اطلاعات استانداردهای ملی بودند و تاکنون سامانه به روز و کاملی در این زمینه وجود نداشت و با اجرای این ساماندهی کاربران قادر خواهند بود با توجه به شماره استاندارد ملی، موضوع، رشته، وضعیت اعتبار و سال تصویب، استانداردهای مورد نظر را جستجو کنند.

وی افزود: این سامانه دو زبانه است و تاکنون اطلاعات بیش از ۳۰ هزار استاندارد در بخش فارسی و بیش از ۲۵۰۰ استاندارد در بخش انگلیسی بارگذاری شده است و از طریق پرتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی standard.isiri.gov.ir در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

کد مطلب 4226910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها