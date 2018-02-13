سامانه ثبت و جستجوی استانداردهای ملی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد، نیره پیروزبخت با اشاره به شروع مراحل اجرایی قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد که اخیرا پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تصویب و توسط رییس جمهوری ابلاغ شد، افزود: سامانه مذکور به عنوان یک بانک اطلاعاتی تخصصی، زمینه توسعه و فراگیری استانداردها را بیش از پیش فراهم می کند و یکی از مظاهر دسترسی آزاد به اطلاعات به شمار می آید.

وی ادامه داد: سامانه مذکور حاصل تلاش مشترک مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاونت تدوین و ترویج استاندارد این سازمان است و به عنوان بانک اطلاعات و مرجع اطلاعات تخصصی، تاریخچه و سوابق، اصلاحات، نسخه های جدید و قدیم، استانداردهای مرتبط و سایر اطلاعات درباره استانداردهای ملی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران درباره ضرورت راه اندازی این سامانه گفت: بسیاری از تولیدکنندگان، وارد کنندگان، صادر کنندگان و کارشناسان در حوزه های تخصصی نیازمند دسترسی به اطلاعات استانداردهای ملی بودند و تاکنون سامانه به روز و کاملی در این زمینه وجود نداشت و با اجرای این ساماندهی کاربران قادر خواهند بود با توجه به شماره استاندارد ملی، موضوع، رشته، وضعیت اعتبار و سال تصویب، استانداردهای مورد نظر را جستجو کنند.

وی افزود: این سامانه دو زبانه است و تاکنون اطلاعات بیش از ۳۰ هزار استاندارد در بخش فارسی و بیش از ۲۵۰۰ استاندارد در بخش انگلیسی بارگذاری شده است و از طریق پرتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی standard.isiri.gov.ir در دسترس علاقه مندان قرار دارد.