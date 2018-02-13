مرمت خانه سپیده کاشانی انجام می شود/ایجاد موزه «بافته» های سنتی

محسن جاوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعتباری بالغ بر ۹۴۰ میلیون ریال مرمت فاز دوم که به خانه تاریخی سپیده کاشانی شاعر نامدار معاصر نیز شهرت دارد در حال انجام است.

وی افزود: خانه تاریخی سپیده کاشانی متعلق به دوره قاجاریه است و در مسیر گردشگری بافت تاریخی کاشان قرار دارد.

حیاط اندرونی خانه سپیده کاشانی اندرونی به صورت چهار طرف ساخت است

رئیس میراث فرهنگی کاشان با اشاره به ویژگی‌های این خانه تاریخی ابراز داشت: این خانه تاریخی در دو طبقه احداث شده است به نوعی که ورودی آن به طبقه میانی راه می یابد و حیاط اندرونی به صورت چهار طرف ساخت است.

وی ادامه داد: خانه سپیده کاشانی همانند بسیاری از خانه های تاریخی کاشان دارای اندرونی با حیاط کوچک هشت ضلعی، بیرونی، حیاط، باغچه، سرداب، دو باد گیر، شاه نشین، پنج دری، هشتی ورودی، طارم، مهتابی و حوض خانه است.

جاوری گفت: نکته جالب اینکه این خانه دارای باغی نیز هست که توسط راهی که از زیر گذر عام عبور می کند به این خانه تاریخی مرتبط شده است.

افزایش ۷ درصدی بازدید از بناهای تاریخی کاشان

وی اضافه کرد: قرار است این خانه تاریخی که به نام‌های باکوچی و خانه سپیده کاشانی شناخته می شود به عنوان موزه بافته های سنتی و پیشه های وابسته در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری برسد.

رئیس میراث فرهنگی کاشان با اشاره به اینکه کاشان در زمینه خانه‌های تاریخی رتبه نخست را در کشور دارد، ابراز داشت: آمار بازدید از بناهای تاریخی کاشان ۷ درصد نسبت به مشابه سال گذشته رشد داشته است.

باغ فین بیشترین بازدید را در میان ابنیه‌ تاریخی داشته است

وی به آمار بازدید از شهرستان کاشان در ۶ ماهه نخست سال جاری اشاره و گفت: یک میلیون و ۴۷۵ ‌هزار و ۴۲۶ گردشگر داخلی و خارجی از ابتدای سال ۱۳۹۶ از ۹ بنای تاریخی شهرکاشان دیدن کردند که مجموعه جهانی باغ تاریخی فین بیشترین آمار بازدید را در میان دیگر ابنیه‌ تاریخی داشته است.