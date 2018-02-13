تشییع ۳۰ شهیدگمنام همزمان باایام شهادت حضرت زهرا(س)در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اکبر نجاتی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده پیکر پاک و مطهر ۳۰ شهید گمنام دوران دفاع‌مقدس و ۲ شهید مدافع حرم پنجشنبه هفته جاری وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد خواهد شد.

وی افزود: در بدو ورود این شهدا به مشهد مراسم استقبال با حضور خانواده شهدا و اقشار مختلف برگزار شد و سپس پیکر مطهر شهدا برای طواف به حرم مطهر رضوی منتقل خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: پیکر مطهر این شهیدان سپس به شهرهای تایباد، مشهدریزه، کاریز، نیل‌شهر، تربت‌جام، فرهادگرد، قوچان، چکنه، همت‌آباد، یونسی، کاخک، نوخندان، چاپشلو و لطف‌آباد منتقل خواهد شد.

نجاتی بیان کرد: مراسم تشییع و خاکسپاری شهدا همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س) در مشهد و شهرهای یادشده انجام خواهد شد.