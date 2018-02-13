  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان‌رضوی خبر داد؛

تشییع ۳۰ شهیدگمنام همزمان باایام شهادت حضرت زهرا(س)در خراسان رضوی

تشییع ۳۰ شهیدگمنام همزمان باایام شهادت حضرت زهرا(س)در خراسان رضوی

مشهد- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان‌رضوی از تشییع و خاکسپاری ۳۰ شهید گمنام و  ۲ شهید مدافع حرم در خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اکبر نجاتی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده پیکر پاک و مطهر ۳۰ شهید گمنام دوران دفاع‌مقدس و ۲ شهید مدافع حرم پنجشنبه هفته جاری وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد خواهد شد.

وی افزود: در بدو ورود این شهدا به مشهد مراسم استقبال با حضور خانواده شهدا و اقشار مختلف برگزار شد و سپس پیکر مطهر شهدا برای طواف به حرم مطهر رضوی منتقل خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: پیکر مطهر این شهیدان سپس به شهرهای تایباد، مشهدریزه، کاریز، نیل‌شهر، تربت‌جام، فرهادگرد، قوچان، چکنه، همت‌آباد، یونسی، کاخک، نوخندان،  چاپشلو و لطف‌آباد منتقل خواهد شد.

نجاتی بیان کرد: مراسم تشییع و خاکسپاری شهدا همزمان با ایام  شهادت حضرت زهرا(س) در مشهد و شهرهای یادشده انجام خواهد شد.

کد مطلب 4226913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها