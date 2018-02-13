نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآنی در شهرکرد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآنی ظهر سه شنبه با حضور امام جمعه شهرکرد و نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری و...در شهرکرد گشایش یافت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآنی به مناسبت هفته قرآن و عترت در چهارمحال و بختیاری برپا شده است.

جواد کارگران با اشاره به برنامه های هفته قرآن و عترت در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۷۲۰ اثر به دبیرخانه جشنواره قرآن و عترت رسیده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: استقبال خوبی از جشنواره قران و عترت در چهارمحال و بختیاری شده است.

وی بیان کرد: ۹ جشنواره فرهنگی و هنری به مناسبت هفته قرآن و عترت در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.