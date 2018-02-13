بهره گیری از فعالیت های هنری برای ترویج فرهنگ قرآن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی قرانی با اشاره به اینکه بهره گیری از فعالیت های هنری برای ترویج فرهنگ قرآن در جامعه ضروری است، اظهار داشت: هنرمندان مفاهیم قرانی با بهره گیری از هنر در جامعه بیان کنند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: هنر جایگاه بالایی در جامعه دارد و باید از این ظرفیت برای تروج فرهنگ هنر در جامعه بهره گیری کرد.

وی ادامه داد: برگزاری فعالیت های قرآن در جامعه باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی و قرآنی در جامعه است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: جشنواره های قران و عترت نقش مهمی در نهادینه کردن فرهنگ قرآن در جامعه دارند.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی و قرانی در جامعه است، اظهار داشت: باید با افزایش برگزاری برنامه های قرانی و فرهنگی در مسیر تقویت ارزش های اسلامی در جامعه حرکت کنیم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: باید در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن ایستاد.

وی ادامه داد: مفاهیم قرانی به صورت ساده در جامعه بیان شود تا افراد جامعه به راحتی با مفاهیم قرانی آشنا شوند.