بسیج امکانات موسسه رازی برای کنترل بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محرمی عصر سه شنبه در همایش ملی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که در موسسه رازی برگزار شد، از بسیج امکانات موسسه رازی برای کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر داد و اظهار کرد: تا به این لحظه امکانات آزمایشگاه آنفلوانزای موسسه رازی برای شناسایی و بررسی نمونه های بیماری به کار گرفته شده و این روند تداوم دار است.



وی با بیان اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بیش از دو دهه گذشته و در سال ۲۰۰۴ با رسیدن به آمریکای شمالی باعث حذف بیش از ۴۲ میلیون پرنده و تحمیل خسارات اقتصادی فراوان شد، افزود: ورود این ویروس به ایران موجب همه گیری، تلفات و حذف گسترده به خصوص در حوزه پرندگان صنعتی شد و خسارات فراوانی را به بار آورد.



معاون تحقیقات و فناوری موسسه رازی با بیان اینکه ورود و انتشار هر ساله این ویروس در کشور در مقطع زمانی اخیر نشان دهنده پیچیدگی مبارزه با این ویروس است، گفت: با روش های مبارزه ناقص بستر فراهم شدن شرایط انتخاب ویروس میسر شده و از طرفی با تجاوز به مناطق زندگی پرندگان وحشی و انتشار این ویروس ها در جمعیت پرندگان، روند ابتلا به بیماری تسریع پیدا می کند.