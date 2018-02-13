گردش مالی یکهزار میلیاردی صنعت میگو/ هزار فروند شناور صیادی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صالحی در بیست و پنجمین همایش ارگان های دریایی مهمترین چالش های دنیا را کمبود آب شیرین، مواد غذایی سالم و بحران محیط زیست دانست و گفت: برای مقابله با چالش کمبود غذا، کشور های مختلف دنیا ابداعات زیادی داشته اند. در حالی که برای تولید گوشت قرمز با محدودیت هایی روبرو هستیم، تولید گوشت سفید به خصوص آبزیان می تواند این کمبودها را جبران کند.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد جهان را دریاها و اقیانوس ها فراگرفته است، افزود: تولید غذا از آبزیان در دستور کار کشورهای دنیا قرار دارد و در ایران نیز در سال گذشته ۴۱ میلیون تن آبزی تولید شد. این در حالی است ک در سال ۵۷ تولیدی به نام آبزی پروری نداشتیم.

رئیس سازمان شیلات با بیان اینکه مصرف سرانه آبزیان امسال به ۱۱ کیلوگرم می رسد، ادامه داد: توسعه پرورش میگو در سواحل و پرورش ماهی در قفس از سیاست های اصلی سازمان شیلات است که با هدف افزایش صادرات، این سیاست ها را دنبال می کند.

صالحی گردش مالی صنعت میگو در ایران را در سال جاری حدود هزار میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: در سال ۹۲ تولید میگو ۱۰ هزار تن بود که در سال جاری به ۳۲ هزار تن افزایش یافت. همچنین در ۹ ماهه امسال صادرات محصولات شیلاتی ۳۷ درصد رشد داشت و در مقابل واردات این نوع محصولات ۲۴ درصد کاهش یافت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ایجاد پهنه های تولید ماهی در قفس در درون دریا همراه با شهرک تولیدی پشتیبان این پهنه ها در ساحل را از دیگر برنامه های سازمان شیلات عنوان کرد و یادآور شد: توسعه این روش نیاز به زیرساختهایی مانند آب، برق و نیازهای اسکان برای فعالان این صنعت دارد به گونه ای که در بندر گواتر در جنوب شرق ایران در حال حاضر ۴ هزار تن تولید میگو داریم که نیاز به استقرار ۴ هزار نفر برای پشتیبانی از این صنعت دارد.

وی با بیان اینکه ۴۰ بندر از ۷۰ بندر اختصاصی صیادی را به تعاونی های صیادی واگذار کردیم، خاطرنشان کرد: لایروبی این بنادر هزینه هایی دارد که از توان صیادان و تعاونی های صیادی خارج است.

صالحی رتبه ایران در زمینه پرورش میگو را دوازدهم دنیا معرفی کرد و گفت: این در حالی است که در زمینه آبزی پروری در منطقه در رتبه اول و در زمینه پرورش ماهیان آبسردی خصوصاً قزل آلا رتبه نخست دنیا را داریم.

رئیس سازمان شیلات با اشاره به سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در زمینه پرورش ماهی در قفس بیان داشت: با توجه به اینکه ایران هزار فروند شناور صیادی در اختیار دارد، از این نظر رتبه دوم دنیا را کسب کرده ایم. ضمن اینکه سالانه ۵۰۰ میلیون قطعه میگو و بچه ماهی در دریا راهاسازی می شود.

وی تاکید کرد: به نظر من ایجاد سازمان جدید برای هماهنگ سازی ارگان های دریایی هزینه بر است ولی می توان همین شورای هماهنگی ارگان های دریایی موجود را قانونمند کرد تا اثرگذاری آن بیشتر شود.