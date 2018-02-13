به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی امروز سهشنبه از آمادگی برای موافقت با پیشنهاد آمریکا مبنی بر افزایش طول ماموریت آموزشی ناتو در عراق خبر داد تا بهزعم خود از عملیات بازسازی این کشور بعد از ۳ سال مبارزه با داعش، حمایت کند.
وی در توجیه اتخاذ چنین تصمیمی گفت: باید به صلح برسیم.
به گفته استولتنبرگ، انتظار میرود وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در جلسه روز پنجشنبه خود، درباره افزایش طول ماموریت آموزش به نیروهای عراقی، برنامهریزی کنند.
پیشتر برخی منابع آگاه به رویترز گفته بودند که «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا در نامهای از ناتو خواسته است برنامه آموزشی خود را در قالب برنامهای دائم یا نیمه دائم عرضه کند!
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