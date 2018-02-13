۲۵درصد منابع اعتباری بخش کشاورزی خراسان جنوبی برای اشتغال آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خالدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: خوشبختانه در سال جاری ۲۵ درصد منابع کشاورزی خراسان جنوبی به مبلغ ۲۸ میلیارد تومان آزاد شده است.

وی با بیان اینکه این امر نویدی خوش برای کشاورزان خراسان جنوبی است، افزود: ما چهار برابر این رقم را به کمیته فنی ارائه کرده ایم.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نقش گلخانه ها در ایجاد اشتغال بیان کرد: در گلخانه ها هیچ محدودیت مالی نداریم.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۱۲ میلیارد تومان برای گلخانه ها جذب شده است، افزود: تاکنون ۲۰ درصد متقاضیان گلخانه ای توانستند این اعتبارات را جذب کنند.

خالدی با بیان اینکه ۴۵ درصد منابع بخش کشاورزی مربوط به اشتغال پایدار روستایی است، افزود: باید از ظرفیت های کشاورزی برای تولید اشتغال حداکثر بهره برداری شود.

وی با بیان اینکه ۱۰ رسته برای اشتغال فراگیر در کشور مشخص شده است، گفت: در حال حاضر در زمینه اشتغال پایدار روستایی محدودیتی وجود ندارد.